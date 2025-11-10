Top thương hiệu ô tô bền bỉ nhất: Hãng xe nào đứng đầu danh sách? 10/11/2025 18:28

(PLO)- Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tiếp tục áp đảo danh sách các thương hiệu xe hơi bền bỉ, đáng tin cậy nhất theo phân tích dữ liệu của các chuyên gia từ iSeeCars.

Việc xác định thương hiệu ô tô bền bỉ, đáng tin cậy nhất là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Chính vì vậy, các biên tập viên của iSeeCars đã tiến hành phân tích dữ liệu từ hơn 402 triệu xe để tìm ra những nhà sản xuất ô tô nổi bật về độ tin cậy.

Những chiếc xe tải này đều được chế tạo để chinh phục mọi chặng đường một cách bền bỉ. Ảnh: Ram.

Các thương hiệu được liệt kê dưới đây đều có tuổi thọ cao hơn mức trung bình chung, luôn vượt trội về độ bền bỉ lâu dài.

Xe bán tải Ram

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm (khoảng 400.000 km) cao nhất 3,5%. So với mức trung bình gấp 0,7 lần.

Yếu tố giúp Ram lọt vào danh sách top thương hiệu bền bỉ chính là mối quan hệ hợp tác lâu dài với động cơ diesel Cummins. Sự hợp tác này đã khẳng định vững chắc danh tiếng về độ tin cậy của Ram. Tất nhiên, sức mạnh của Cummins không phải là lý do duy nhất để người lái lựa chọn Ram, nhưng bất kể mẫu xe nào, những chiếc xe tải này đều được chế tạo để chinh phục mọi chặng đường một cách bền bỉ.

Mazda

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm 3,6%. So với mức trung bình gấp 0,7 lần.

Mazda đã không sản xuất xe với số lượng lớn như một số đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, cam kết về chất lượng của hãng là rất rõ ràng. Số lượng xe tương đối nhỏ được xuất xưởng từ nhà máy Mazda luôn được chế tạo chất lượng, bền bỉ và đủ độ tin cậy.

Chevrolet

Chevrolet có doanh số bán hàng tổng thể lớn. Ảnh: Chevrolet.

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 4,5%. So với mức trung bình gấp 0,9 lần.

Chevrolet có doanh số bán hàng tổng thể lớn, và thành tích này cho thấy xe Chevy được chế tạo theo tiêu chuẩn cao. Chúng thường ít bị thu hồi hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh như Ford.

GMC

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 4,6%. So với mức trung bình gấp 1,0 lần.

Việc GMC tập trung vào phân khúc xe bán tải và SUV đã giúp hãng trở thành nhà sản xuất ô tô đáng tin cậy và bền bỉ. Hầu hết các mẫu xe đều được phát triển dựa trên nền tảng của Chevrolet hoặc Cadillac, cho phép chia sẻ linh kiện rộng rãi. Nhờ không cần thiết kế lại từ đầu, GMC có thể tập trung vào xây dựng bản sắc của một thương hiệu gần như sang trọng, định vị gọn gàng giữa các dòng xe "anh em" khác.

Acura

Acura trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho mục tiêu sở hữu lâu dài. Ảnh: Acura.

Tương tự như GMC, các mẫu xe của Acura hiếm khi hoàn toàn nguyên bản. Chúng thường được phát triển dựa trên các mẫu xe phổ thông của Honda, vốn được bán với số lượng lớn.

Tuy nhiên, xét về độ tin cậy và độ bền bỉ, cách tiếp cận này lại mang đến lợi thế lớn. Điều đó khiến Acura trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho mục tiêu sở hữu lâu dài.

Honda

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 10,8%. So với mức trung bình gấp 2,3 lần.

Độ tin cậy và bền bỉ là dấu ấn thương hiệu của Honda. Hãng sở hữu một loạt các mẫu xe luôn được đánh giá là đáng tin cậy cho đến ngày nay. Nhược điểm duy nhất của Honda là doanh số có thể không bằng một số đối thủ cạnh tranh khác.

Lexus

Lexus còn được coi là thương hiệu cao cấp có thể sánh ngang với các hãng xe sang Đức. Ảnh: Lexus.

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 12,8%. So với mức trung bình gấp 2,7 lần.

Đối thủ nổi tiếng hơn của Acura không chỉ bán chạy hơn, Lexus còn được coi là thương hiệu cao cấp có thể sánh ngang với các hãng xe sang Đức. Lexus lần đầu tiên khẳng định danh tiếng về độ tin cậy với sự ra mắt của LS400 vào năm 1989 và đã duy trì điều đó đến hiện tại.

Sự tập trung mạnh mẽ vào kỹ thuật và công nghệ là lý do chính giúp công ty mẹ luôn giữ vững vị trí hàng đầu về độ bền bỉ.

Toyota

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 17,8%. So với mức trung bình gấp 3,7 lần.

Cách tiếp cận trực diện của Toyota trong sản xuất và tính năng là một lý do quan trọng giúp hãng này giành được vị trí số một trong danh sách. Xe của hãng có thể không mang lại cảm giác lái phấn khích như Mazda hay Honda, nhưng chúng mang lại độ tin cậy và bền bỉ vượt trội.

Không chỉ vậy, thương hiệu xe hơi này còn được đánh giá cao nhờ sự thực dụng và giá cả phải chăng, những yếu tố giúp hãng trở nên nổi bật, đặc biệt là trong thế giới ngày nay, nơi mà sự tin cậy được coi trọng hơn bao giờ hết.