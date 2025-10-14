TP.HCM bắt đầu thi công đường dành riêng cho xe đạp 14/10/2025 12:56

(PLO)- Khu vực triển khai làn đường dành riêng cho xe đạp là vỉa hè đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến cầu Kênh 2.

Theo ghi nhận của PV PLO, hiện tại vỉa hè đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM đã được nhà thầu rào chắn để thực hiện thi công dự án làn đường dành riêng cho xe đạp.

Công nhân đã có mặt tại dự án đường dành riêng cho xe đạp. Ảnh: ĐT

Cụ thể, theo ghi nhận vào ngày 14-10, nhà thầu đã tiến hành rào chắn trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ để làm làn đường dành riêng cho xe đạp. Khu vực triển khai làn đường dành riêng cho xe đạp từ đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch đến cầu Kênh 2. Lúc này, đơn vị thi công đang cắt vỉa hè rộng 2m theo thiết kế.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án bắt đầu thi công từ ngày 10-10, dự kiến hoàn thành trong 3 tháng tới. Sau khi hoàn tất, TP sẽ có tuyến đường dành riêng cho xe đạp dài gần 5,8km, được thiết kế có chiều rộng 2m, vận tốc 20km/h.

Đường dành riêng cho xe đạp nằm trên đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến cầu Kênh 2. Ảnh: ĐT

Làn đường dành riêng cho xe đạp được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng xe đạp trong TP. Đồng thời cải thiện môi trường sống bằng cách thúc đẩy phương tiện thân thiện với môi trường, từ đó giảm thiểu khí thải carbon từ các phương tiện cơ giới, thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông của người dân, hướng đến lối sống xanh và bền vững.

Khu vực thi công đang được rào chắn.

Làn đường được xây dựng bằng bê tông nhựa chặt và sơn hoàn thiện, có ký hiệu nhận diện làn dành riêng cho xe đạp. Đồng thời, phân biệt rõ ràng khu vực làn xe đạp với làn xe cơ giới, bãi đỗ, trạm xe đạp, chiếu sáng, thoát nước đồng bộ toàn tuyến.