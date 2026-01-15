TP.HCM chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường D3 15/01/2026 11:47

Sáng ngày 15-1-2026, UBND phường Gò Vấp, TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư (BTHTTĐC) và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án mở rộng đường D3 (phường 10, quận Gò Vấp cũ) đoạn đường từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung.

Lãnh đạo UBND phường Gò Vấp trao quyết định bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại buổi lễ, UBND phường Gò Vấp và các đơn vị có liên quan đã trao quyết định và chi trả tiền bồi thường cho 16 hộ dân. Đồng thời, nhiều hộ dân đã ký hồ sơ bồi thường để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ qua tài khoản.

Người dân ký hồ sơ để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ qua tài khoản. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Chủ tịch UBND phường Gò Vấp, dự án mở rộng đường D3, nhằm góp phần giải quyết cấp bách vấn đề giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của khu vực, phục vụ tốt cho công cuộc đô thị hóa, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của phường.

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Chủ tịch UBND phường Gò Vấp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 10.720,80m², tổng kinh phí BTHTTĐC là 561 tỉ đồng. Dự án đi qua địa bàn các khu phố 15 và 16, với 100 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 85 trường hợp giải tỏa một phần, 13 trường hợp giải tỏa toàn bộ và hai đơn vị Quân đội bị ảnh hưởng một phần diện tích.

Đến nay, dự án đã bắt đầu thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng và tiếp nhận mặt bằng. Phường phấn đấu đến quý III-2026 sẽ bàn giao mặt bằng đợt một cho chủ đầu tư để triển khai thi công. Dự kiến đến cuối năm 2027, đầu năm 2028 hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.

"Các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp phối hợp tháo gỡ nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với công dân; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ngoài ra, tăng cường công khai, minh bạch thông tin về tiến độ, chính sách BTHTTĐC. Bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết, qua đó cũng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Phải quan tâm hơn nữa đến công tác ổn định đời sống, sinh kế của các hộ dân sau khi nhận bồi thường, đặc biệt là các trường hợp giải tỏa toàn bộ. Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống lâu dài" - bà Trang đề nghị.

Người dân nhận được tiền bồi thường qua tài khoản. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Bùi Xuân Thắng (đường Quang Trung, phường Gò Vấp) bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng khi dự án được thực hiện. Bởi lẽ dự án đã có quy hoạch hơn 30 năm, thời gian qua gây ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống người dân.

Dự án đường D3, Gò Vấp sẽ được mở rộng lên 30m. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Tôi thuộc trường hợp giải tỏa toàn bộ và đã nhận được nơi tái định cư. Tôi ủng hộ việc thực hiện dự án vì lợi ích chung. Giá bồi thường cũng hợp lý, giúp người dân ổn định cuộc sống sau khi đến nơi sinh sống mới"- ông Thắng nói.