TP.HCM đã thu hồi giấy phép kinh doanh và phù hiệu của gần 9.000 phương tiện vi phạm 05/11/2025 09:51

(PLO)- TP.HCM siết chặt quản lý hoạt động vận tải, thu hồi gần 9.000 phù hiệu xe vi phạm để lập lại trật tự và minh bạch trong kinh doanh vận tải.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Theo số liệu thống kê, thành phố hiện có 7.181 đơn vị kinh doanh vận tải với tổng cộng 256.072 phương tiện được cấp phù hiệu. Trong đó, 602 hợp tác xã vận tải sở hữu 186.066 phương tiện, chiếm tới 73% tổng số xe đang hoạt động.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, Sở Xây dựng nhận thấy một số hợp tác xã đã lợi dụng quy định đơn giản hóa thủ tục để kết nạp phương tiện từ các địa phương khác nhưng không thực sự quản lý, giám sát hoạt động của những xe này. Nhiều đơn vị không duy trì điều kiện kinh doanh, không kiểm tra lái xe và phương tiện, thậm chí có trường hợp xe vẫn chạy dù hợp tác xã đã tạm ngưng hoạt động.

Từ tháng 4 đến tháng 9, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều hợp tác xã không còn tồn tại tại địa chỉ đăng ký, hoặc theo thông tin từ cơ quan thuế, doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh nhưng vẫn ký hợp đồng với hợp tác xã để xin cấp phù hiệu.

Kết quả, Sở đã thu hồi giấy phép kinh doanh và phù hiệu của 8.962 phương tiện vi phạm. Một số hợp tác xã có số lượng xe bị thu hồi lớn gồm: HTX dịch vụ vận tải Hải Dương 1.990 xe; HTX dịch vụ vận tải Thiên Phương 3.125 xe; HTX thương mại dịch vụ giao thông vận tải Đường bộ 2.943 xe.

CSGT TP.HCM kiểm tra các hoạt động vận tải tại điểm đón trả khách tuyến cố định trên đường Đỗ Mười.

Ngoài ra, Sở còn phát hiện một số hợp tác xã vẫn hoạt động dù không còn tại địa chỉ đăng ký, gây khó khăn cho công tác kiểm tra. Có trường hợp báo mất phù hiệu hoặc chuyển xe sang đăng ký tại đơn vị khác. Đáng chú ý, một số ô tô con sau khi trả phù hiệu, đổi sang biển trắng, vẫn tiếp tục kinh doanh vận tải, cho thấy công tác giám sát còn nhiều bất cập.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề nghị Cục Thuế TP.HCM phối hợp cung cấp thông tin về các cá nhân, đơn vị vận tải và thành viên hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thuế, làm cơ sở thu hồi giấy phép và phù hiệu theo quy định.

Đồng thời, Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các phương tiện đã hết hiệu lực phù hiệu, đối chiếu thông qua mã QR để đảm bảo chỉ xe đủ điều kiện mới được phép hoạt động, ngăn chặn tình trạng gian lận.

Sở Xây dựng khẳng định, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng là cần thiết nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông. TP sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hướng tới một môi trường kinh doanh vận tải minh bạch, lành mạnh và bền vững.