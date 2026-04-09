TP.HCM đặt mục tiêu 'làm sạch' 100% dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trước 1-7-2026 09/04/2026 17:19

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 9-4, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết đơn vị đã cơ bản hoàn thiện hệ thống dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời triển khai kế hoạch “làm sạch” dữ liệu nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất theo quy định của Chính phủ.

Hệ thống được xây dựng trên cơ sở Nghị định 27/2026, cho phép tạo lập, cập nhật, quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử, phục vụ quản lý trên môi trường số.

TP.HCM đã có hệ thống riêng, đồng bộ đầy đủ dữ liệu và tích hợp thông tin từ các đơn vị Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM vào cùng một hệ thống.

Hiện toàn thành phố có 181.809 hồ sơ, gồm 20.491 hồ sơ cán bộ, công chức; 152.686 hồ sơ viên chức và 8.632 hồ sơ người lao động. Hệ thống kết nối thường xuyên với cơ sở dữ liệu quốc gia, mỗi ngày cập nhật khoảng 400-1.000 hồ sơ, giúp dữ liệu luôn chính xác và liên tục.

TP.HCM hoàn thiện hệ thống dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh họa: BẢO PHƯƠNG

Đồng thời, hệ thống cũng tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu do Bộ Nội vụ ban hành, đáp ứng yêu cầu kết nối và vận hành trên phạm vi toàn quốc.

Về “làm sạch” dữ liệu, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết đơn vị đã phối hợp các đơn vị đối chiếu thông tin giữa hệ thống quản lý cán bộ với cơ sở dữ liệu dân cư.

Trong đợt 1 (tháng 2-3/2026), hơn 94% hồ sơ được đối chiếu, trong đó hơn 40% được xác thực chính xác. Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và Công an TP.HCM để hoàn tất đối chiếu 100% hồ sơ, hướng tới mục tiêu trong quý II/2026 toàn bộ dữ liệu đồng bộ và chính xác với cơ sở dữ liệu dân cư.

Theo lộ trình, đến ngày 1-7-2026, thời điểm Nghị định 27/2026 có hiệu lực, 100% dữ liệu trên hệ thống của TP.HCM sẽ được bảo đảm “sạch, chính xác, thống nhất”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chuyển đổi số trong khu vực công.