TP.HCM định hướng hình thành '3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột' để bứt phá 13/11/2025 11:36

Ngày 13-11, UBND TP.HCM tổ chức diễn đàn Đối thoại Cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Italia lần thứ 9.

Tham dự sự kiện có ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (dự trực tuyến), ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM và các lãnh đạo của Italia, ASEAN.

Sự kiện được xem là cầu nối chiến lược thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo, thương mại và phát triển xanh giữa các quốc gia ASEAN và Italia, góp phần định hình tương lai kinh tế khu vực.

Diễn đàn do UBND TP.HCM, The European House – Ambrosetti (TEHA) và Hiệp hội Italia – ASEAN đồng chủ trì, với sự đồng hành của Ban Thư ký ASEAN và Tập đoàn Becamex.

Diễn đàn có sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ các bộ ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và chuyên gia của ASEAN và Italia.

Tầm nhìn chiến lược trong việc phân vùng phát triển đa cực

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, thể hiện tinh thần kế thừa, hội nhập và tầm nhìn quốc tế của TP.HCM mới – hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế hàng đầu Đông Nam Á, nằm trong top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Đáng chú ý, đây cũng là sự kiện mở đầu cho định hướng đặt trung tâm khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao của TP.HCM tại phường Bình Dương (Trung tâm tỉnh Bình Dương cũ).

Điều này không chỉ khẳng định vị thế, vai trò của TP.HCM mới mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của TP trong việc phân vùng phát triển đa cực.

Sau khai mạc, diễn đàn sẽ diễn ra chuỗi các sự kiện, trong đó tập trung trọng tâm vào các phiên thảo luận giữa các bên với các nội dung chính như: Thảo luận về “triển vọng kinh tế vĩ mô và địa chính trị triển vọng kinh tế và chiến lược khu vực asean trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”.

Diễn đàn còn thảo luận về “công nghệ cho tương lai, hành trình Asean hướng tới phát thải ròng bằng 0 (net- zero): Chiến lược phát triển xanh và bền vững”; “Năng lực thúc đẩy phát triển, thúc đẩy năng suất & tăng trưởng thông qua công nghiệp công nghệ cao và đổi mới số”; “Công cụ thúc đẩy hợp tác kinh tế, khai mở tiềm năng đầu tư Asean - Italia: Thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), xúc tiến thương mại và giảm thiểu rủi ro”.

Sự kiện này cũng đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách thức hợp tác, từ mô hình giao thương truyền thống sang hợp tác dựa trên giá trị cao, công nghệ tiên tiến và tri thức sáng tạo.

Đây là nền tảng để hai bên cùng nhau xây dựng các chuỗi giá trị xanh, phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ cao, đồng thời hình thành các hành lang logistics xanh, thông minh nhằm nâng cao hiệu quả và bền vững trong chuỗi cung ứng.

TP.HCM sẵn sàng phối hợp cùng doanh nghiệp Italia hợp tác kinh tế với ASEAN

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết diễn đàn Đối thoại cấp cao về Quan hệ kinh tế ASEAN - Italia diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là lúc Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Việc hợp nhất TP.HCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu ba trung tâm kinh tế, ba cực tăng trưởng năng động hội tụ, hình thành nên vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước và có vị thế quan trọng trong khu vực.

TP.HCM đang tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại. TP.HCM định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

Cụ thể, vùng Bình Dương là thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch, logistics; vùng trung tâm TP.HCM phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi.

Đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển du lịch biển đảo xanh, bền vững, là đặc khu hiện đại, đáng sống, mang tầm khu vực và quốc tế.

Hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển, hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ, hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.

Còn năm trụ cột là, công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới và đạt mức thu nhập cao.

Đến năm 2045, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục và y tế của châu Á, điểm đến toàn cầu hấp dẫn, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, và hội nhập quốc tế sâu rộng.

TP.HCM sẵn sàng phối hợp với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp Italia trong việc tăng cường kết nối và mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế với các nước ASEAN.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, hơn 10 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, Việt Nam và Italia đã vun đắp hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Italia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4 tỉ USD trong sáu tháng đầu năm 2025. Tại TP.HCM, Italia hiện là nhà đầu tư lớn thứ 24 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư gần 135 triệu USD.

Trên nền tảng hợp tác sôi động với các đối tác ASEAN cũng như quan hệ bền chặt với các đối tác Italia giàu tiềm năng, TP.HCM có những điều kiện thuận lợi để đóng vai trò là điểm kết nối trong thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa Italia và ASEAN, nhất là trong bối cảnh Italia tăng cường quan hệ với khu vực ASEAN và coi ASEAN là một trong những đối tác trọng tâm.

Là trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại lớn nhất của cả nước, cửa ngõ giao thương của Việt Nam với thế giới, TP.HCM sẵn sàng phối hợp với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp Italia trong việc tăng cường kết nối và mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế với các nước ASEAN.

Qua đó, thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia cũng như quan hệ kinh tế thương mại giữa Italia với các nước ASEAN.

“Với tinh thần “cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng”, chúng tôi mong muốn Diễn đàn lần này không chỉ là nơi để các bên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng hành động, cùng nhau khởi tạo những sáng kiến và dự án hợp tác thiết thực - hướng tới những thành quả mang lại sự phồn vinh và thịnh vượng” - ông Được nhấn mạnh thêm.