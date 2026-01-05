Các cây xăng tại đặc khu Phú Quý đã bán trở lại sau 15 giờ ngừng 05/01/2026 21:56

(PLO)- Quân khu 7 đã đồng ý tạm ứng xăng dầu cho đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) sau 15 giờ các cây xăng tại đây treo bảng hết nguyên liệu khiến người dân lo lắng.

Tối 5-1, sau khoảng 15 giờ gián đoạn, 3 cây xăng tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đã bán xăng dầu trở lại bình thường.

Theo đó, trước mắt Quân Khu 7 đã đồng ý tạm thời xuất 5.000 lít xăng/ngày từ kho dự trữ xăng dầu để cung cấp cho 3 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên đảo nhằm phục vụ nhu cầu của người dân cho đến khi biển êm, các tàu vận tải chuyên dụng được phép xuất bến vận chuyển xăng dầu ra đảo.

Như đã đưa tin, sáng 5-1, cả 3 cây xăng tại đặc khu Phú Quý bất ngờ thông báo hết xăng, tạm ngừng bán khiến hàng ngàn người dân lo lắng.

Các cây xăng dầu đã bán trở lại.

Theo chính quyền địa phương, tàu vận tải đã vào đất liền để lấy xăng dầu nhưng do biển động mạnh nên chưa thể quay trở lại đảo.

Trước tình hình này, chính quyền đã thông tin đề nghị người dân yên tâm, theo dõi thông tin chính thức, đồng thời sử dụng nhiên liệu tiết kiệm trong thời gian chờ tàu tiếp nhiên liệu cập đảo khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Được biết, để vận chuyển xăng dầu ra đặc khu Phú Quý phải dùng tàu vận tải chuyên dụng. Tuy nhiên những tàu chuyên dụng ở địa phương đều có công suất nhỏ nên khi gặp thời tiết xấu các tàu vận tải chuyên dụng trên chưa thể xuất bến.

Theo dự báo thời tiết khu vực biển Lâm Đồng từ 16 giờ ngày 4-1 đến 16 giờ ngày 5-1, thời tiết xấu, sóng biển cao trung bình từ 1-3m, biển động.

Như vậy sau khoảng 15 giờ đồng hồ gián đoạn, tình trạng thiếu xăng dầu tại đặc khu Phú Quý đã tạm thời được giải quyết.