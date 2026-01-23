TP.HCM đồng hành cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045 23/01/2026 05:50

(PLO)- Đại hội XIV đặt nền móng cho Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới tầm vóc quốc gia phát triển.

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu đoàn TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và mang niềm tin chung gửi gắm tới Đại hội XIV của Đảng có những quyết sách mang tính chiến lược, tạo động lực mới cho phát triển TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Đại biểu NGUYỄN THỊ THANH MAI, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM:

TP.HCM sẽ bứt phá về khoa học công nghệ

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Đại hội Đảng toàn quốc và thực sự ấn tượng với công tác tổ chức rất chu đáo, khoa học.

Trong văn kiện đại hội và các tham luận, đặc biệt là của TP.HCM, yếu tố đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là trụ cột trọng tâm để phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Là hệ thống ĐH quy mô lớn nhất nước, ĐH Quốc gia TP.HCM đang phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để triển khai mạnh mẽ các nội dung này.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội XIV. Ảnh: QUANG PHÚC

Về nhân lực, chúng tôi hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung chuyên sâu đào tạo sau ĐH ở các ngành công nghệ chiến lược mà Việt Nam cũng như TP đang quan tâm.

Về đổi mới sáng tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM đóng vai trò là hạt nhân, lấy trung tâm đổi mới sáng tạo làm đầu mối liên kết các cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cùng xác định các bài toán lớn từ thực tiễn để các viện, trường cùng tham gia giải quyết. Đồng thời, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh nhằm làm chủ công nghệ lõi, mục tiêu là trong 5-10 năm tới, Việt Nam sẽ có những sản phẩm nắm giữ công nghệ này.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM để hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chương trình phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm hàng đầu châu Á vừa được Chính phủ phê duyệt.

Từ những thông điệp mạnh mẽ trong văn kiện và các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ có những chỉ đạo và hành động quyết liệt để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đại biểu TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM:

“Dân là gốc”: Kim chỉ nam để xây dựng TP.HCM đáng sống

Tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam, chính là quan điểm “dân là gốc”.

Tham dự Đại hội XIV, tôi có niềm tin sâu sắc rằng khi quan điểm “dân là gốc” trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; khi mỗi quyết sách đều đạt được “ý Đảng hợp lòng dân”, chúng ta sẽ tạo nên sự đồng thuận xã hội to lớn. Đó là nền tảng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy niềm tin và trách nhiệm để mỗi người dân chung sức hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với TP.HCM, chúng ta đang ở trong giai đoạn phát triển rất đặc biệt. Sau sắp xếp, TP có không gian rộng lớn hơn, tiềm năng lớn hơn nhưng quy mô dân số cũng đông và đa dạng hơn. Điều này đặt ra áp lực lớn về quản trị đô thị, an sinh xã hội và giữ gìn sự gắn kết cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, tư tưởng “dân là gốc” và bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải là kim chỉ nam cho mọi hành động của hệ thống chính trị. Mọi chủ trương, quyết sách của TP phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Phát triển kinh tế phải song hành với đảm bảo an sinh xã hội, nhất là quan tâm đến người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Một TP đáng sống không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng mà phải bằng cảm nhận của người dân về sự an toàn, công bằng và hạnh phúc.

Với vai trò của MTTQ, chúng tôi xác định trách nhiệm làm cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Đại đoàn kết giờ đây là quá trình đồng hành, chia sẻ để cùng giải quyết những vấn đề thực tiễn của một đô thị đa trung tâm, đa cộng đồng.

Đại biểu NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM:

Đại hội XIV đột phá mạnh mẽ về thể chế

Lần đầu tiên vinh dự được tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng, tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần trách nhiệm và đặc biệt ấn tượng với công tác tổ chức đại hội rất khoa học, chu đáo.

Về nội dung, tôi tâm đắc việc đại hội tiếp tục xác định ba đột phá chiến lược gồm thể chế, nhân lực, hạ tầng, trong đó tôi đặc biệt quan tâm đến đột phá về thể chế. Điểm mới lần này là Đảng ta nhấn mạnh nhiệm vụ thể chế và thực thi. Không chỉ dừng lại ở xây dựng, hoàn thiện mà Đảng đặc biệt coi trọng khâu tổ chức, thực hiện để đưa chính sách đi vào cuộc sống.

Báo cáo chính trị và chương trình hành động đã xác định rõ các nhiệm vụ thể chế trên từng lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh... Điều này giúp chủ động hoàn thiện pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, tạo hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.