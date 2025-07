TP.HCM ghi nhận 10 ca tử vong do sốt xuất huyết, tình hình đáng lo ngại 22/07/2025 12:05

(PLO)- Trong 28 tuần đầu năm, khu vực phía Nam ghi nhận hơn 33.600 ca mắc sốt xuất huyết, tăng tới 80% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 10 ca tử vong.

Ngày 22-7, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn TP và triển khai giải pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong 28 tuần đầu năm, khu vực phía Nam đã ghi nhận hơn 33.600 ca mắc sốt xuất huyết, tăng tới 80% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng tại TP.HCM, HCDC ghi nhận 15.502 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, khu vực TP.HCM (trước khi sáp nhập) có hơn 11.900 ca. Đáng chú ý, đã có 6 trường hợp tử vong, tất cả đều là người lớn và chưa tiêm vaccine phòng bệnh.

Trong số ca tử vong này, có 5 ca có bệnh nền và 3 trường hợp kèm béo phì. Ngoài ra, Bình Dương (trước sáp nhập) có 2.659 ca mắc, 3 ca tử vong (trong đó 2 ca là trẻ em), và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) ghi nhận 929 ca, với 1 ca tử vong.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo HCDC, xu hướng năm nay cho thấy người lớn chiếm tỉ lệ mắc sốt xuất huyết ngày càng cao. Tuy nhiên, nhóm tuổi 11-15 tuổi vẫn là lứa tuổi có nguy cơ trở nặng nhiều nhất. Đặc biệt, số ca mắc tại huyện Củ Chi (cũ) đang tăng nhanh chóng. Chủng virus D2 tiếp tục chiếm ưu thế.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã phát hiện 1.268 ổ dịch sốt xuất huyết và con số này tiếp tục gia tăng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết hiện mỗi ngày, bệnh viện điều trị khoảng 200 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó có tới 20% là ca nặng và luôn có 4-5 ca phải thở máy.

Một phần nguyên nhân dẫn đến các ca tử vong do sốt xuất huyết được xác định là do phát hiện ca nặng quá muộn và việc chuyển viện chưa đảm bảo an toàn. Gánh nặng điều trị bệnh nhân người lớn đang gây áp lực lớn lên tuyến điều trị, đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Đơn vị này đã kiến nghị các bệnh viện đa khoa có năng lực hồi sức chia sẻ việc tiếp nhận các ca sốt xuất huyết nặng.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết trung bình mỗi đêm tiếp nhận 2-3 ca sốt xuất huyết, trong đó có những trường hợp phải thở máy.