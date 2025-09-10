TP.HCM giải quyết 19 điểm ngập thường xuyên bằng cách nào? 10/09/2025 12:08

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đặt mục tiêu sẽ giải quyết tình trạng ngập thường xuyên do mưa đối với 13 tuyến đường và 6 điểm ngập do triều.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020-2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030.

Điểm ngập thường xuyên trên đường Tô Ngọc Vân. Ảnh: NT

Giải quyết 5/18 điểm ngập do mưa

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp và đặt chỉ tiêu để giải quyết tình trạng ngập trong thời gian qua.

Theo đó, đối với chỉ tiêu giải quyết ngập do mưa, thời gian qua, TP đã giải quyết được 5/18 tuyến đường. Cụ thể là đường Tân Quý (Tân Phú cũ); Trương Công Định, Ba Vân, Bàu Cát (Tân Bình cũ); Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh cũ), đạt tỉ lệ 27,77%.

Đối với chỉ tiêu giải quyết ngập do triều, đã giải quyết được 1/7 tuyến trục chính Nguyễn Văn Hưởng.

TP.HCM đang thực hiện dự án giải quyết ngập do triều cho khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) khối lượng hiện nay đạt 93,33%. Sau khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết được 5/7 điểm ngập trên tuyến trục chính.

Bên cạnh đó, TP.HCM hiện đang thi công dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2, 3, 4) để giải quyết ngập do triều khu vực Bình Quới.

Theo Sở Xây dựng, qua quá trình thực hiện đề án chống ngập Sở nhận thấy tồn tại một số hạn chế.

Cụ thể: Khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là các dự án thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên chưa thể bố trí vốn cho các dự án đề xuất chủ trương đầu tư mới, trong đó có các dự án thuộc chương trình chống ngập.

Ngoài ra công tác mời gọi đầu tư đối với lĩnh vực thoát nước, chống ngập vẫn còn hạn chế, chưa khuyến khích các nguồn lực bên ngoài tham gia.

Cạnh đó, hệ thống thoát nước hiện hữu được đầu tư qua nhiều thời kỳ, không đồng bộ giữa hệ thống hiện hữu và đầu tư mới. Hệ thống cống cũ chưa được sửa chữa, thay thế nhằm đảm bảo khả năng thoát nước, đặc biệt là diễn biến của tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.

Hơn nữa, còn có tình trạng xâm hại đến hệ thống thoát nước như lấp bít miệng thu, xả chất thải rắn làm tắc nghẽn dòng chảy, thi công các công trình... ảnh hưởng đến khả năng thu, thoát nước.

Người dân ngao ngán cảnh ngập nước

Theo ghi nhận của PLO, tình trạng ngập diễn ra thường xuyên, nhất là thời điểm mùa mưa. Cạnh đó, tình trạng sụt lún cũng gia tăng gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bà Nguyễn Minh Tâm (đường Song Hành, phường Đông Hưng Thuận) cho biết, tình trạng ngập trên tuyến đường này diễn ra thường xuyên, chỉ một cơn mưa nhỏ cũng gây ngập úng cho khu vực. Người dân ngao ngán vì tình trạng ngập lụt thường xuyên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tài sản và sức khỏe.

"Chúng tôi sợ nhất là cảnh ngập nước vào giờ tan làm, nhiều người vừa chịu cảnh ngập nước, kẹt xe vừa dẫn bộ, xe hư không có chỗ sửa chữa"- bà Tâm nói.

Một địa điểm ngập thường xuyên đó là khu vực chợ Thủ Đức (phường Thủ Đức).

Ông Huỳnh Văn Giàu (phường Thủ Đức), chia sẻ: "Mưa lớn, mưa nhỏ gì chúng tôi cũng lo sợ vì khu vực chợ Thủ Đức rất dễ bị ngập. Khu vực này trũng hơn so với khu vực xung quanh nên mưa là nước dồn về gây ngập, nước thoát rất chậm. Sau mỗi trận mưa người dân lại phải bì bõm lội nước về".