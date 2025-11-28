TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa sửa chữa 33 trường học 28/11/2025 13:33

Ngày 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về hoạt động hỗ trợ các trường học tại tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi họp báo, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho biết TP.HCM dự kiến hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và nâng cấp 33 điểm trường tại Khánh Hòa với tổng kinh phí hơn 27,7 tỉ đồng.

"Đến nay, các đơn vị đã đăng ký hỗ trợ 15 trường học với kinh phí hơn 9,83 tỉ đồng. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã chuyển 3 tỉ đồng từ nguồn vận động trong học sinh và giáo viên để hỗ trợ sửa chữa, cải tạo môi trường học tập sau bão" - chị Trân nói.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM. Ảnh: HN

Theo chị Trân, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM phát động chương trình “Nụ cười hồng - Cùng bạn đến trường”, tiếp nhận học phẩm, áo trắng và kinh phí sửa chữa trường học.

Sau hai ngày phát động, chương trình đã nhận lượng hàng hóa ước hơn 4 tỉ đồng. Thành Đoàn TP.HCM cũng kết nối học sinh 46 trường tại TP.HCM hỗ trợ 46 trường tại Khánh Hòa theo mô hình 1-1 (mỗi liên đội hoặc đoàn trường tại TP.HCM hỗ trợ một trường mầm non, tiểu học, THCS hoặc THPT tại Khánh Hòa).

Thông tin thêm tại buổi họp báo, anh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, cho biết khảo sát tại Khánh Hòa cho thấy nhu cầu trước mắt là dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Anh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Ảnh: HN

"Sau ngày 25-11, nhu cầu về quần áo cơ bản đã đủ nên TP.HCM dừng tiếp nhận. Các kho còn lại sẽ kết thúc tiếp nhận trong hôm nay hoặc sáng mai để chuyển toàn bộ hàng hóa đến Khánh Hòa và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Đối với học sinh, dự kiến mỗi em sẽ được nhận một ba lô và bộ dụng cụ học tập; riêng học sinh THPT có thêm áo trắng để trở lại trường. Hiện TP.HCM chỉ tiếp nhận tập vở, bút viết, ba lô, dụng cụ học tập và một số vật dụng thiết yếu, đồng thời vận động thêm đồ gia dụng" - anh Hải cho hay.

Theo anh Hải, chiều nay hơn 40 tình nguyện viên từ các trường kỹ thuật sẽ hỗ trợ người dân Khánh Hòa sửa chữa, bảo trì xe máy bị ngập nước.

Đội hình làm việc trong 5 ngày, thực hiện sửa và kiểm tra xe miễn phí, đồng thời vận động trang thiết bị để hỗ trợ thay nhớt, bu-gi, lọc gió và các sửa chữa nhẹ cho người dân. Tiếp tục, ngày 1-12 sẽ có thêm 30 thanh niên tình nguyện bổ sung lực lượng vào đội hình sửa xe.