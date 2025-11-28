Khen thưởng 'biệt đội' thuyền thúng cứu gần 300 người dân trong mưa lũ 28/11/2025 09:26

(PLO)- “Biệt đội” thuyền thúng gồm 12 người dân ở Đắk Lắk đã xông vào vùng lũ, giải cứu khoảng 300 người dân.

Ngày 28-11, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, cho biết phường vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân và đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk khen thưởng một cá nhân khác đã dũng cảm cứu người dân trong đợt mưa lũ vừa qua.

UBND phường Bình Kiến khen thưởng người dân đã dũng cảm cứu người trong mưa lũ. Ảnh: B.K

Theo ông Thắng, từ ngày 19 đến ngày 23-11, trên địa bàn phường Bình Kiến xảy ra lũ lụt trên diện rộng, khiến 12 khu phố bị ngập.

Trong thời gian đó, ông Nguyễn Minh Hân, Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố Long Thủy đã huy động được 12 người cùng sử dụng xuồng nhỏ và thuyền thúng để tham gia cứu hộ.

Từ những chiếc xuồng, thuyền thúng thô sơ, cả nhóm 12 người đã cùng lực lượng công an, dân quân dầm mình trong nước lũ suốt hai ngày để sơ tán, cứu khoảng 300 người dân bị mắc kẹt trong lũ dữ.

Sau khi đưa được toàn bộ người dân đến nơi an toàn, những ngày lũ, đội cứu hộ tiếp tục tiếp tế nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói.

UBND phường Bình Kiến đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Riêng ông Trần Văn Luân, được xem là chỉ huy đội cứu nạn nên UBND phường Bình Kiến đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen.

"UBND phường sẽ thành lập đội xung kích cứu hộ, cứu nạn với lực lượng nòng cốt là 12 cá nhân dũng cảm trên và kêu gọi thanh niên cùng tham gia" , ông Thắng nói.

Ông Trần Văn Luân, người được địa phương đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen, cho biết những người trong nhóm của ông đều là dân biển. Vì vậy, ai cũng quen điều khiển thuyền thúng. Khi nghe địa phương kêu gọi hỗ trợ, nhóm của ông lập tức xung phong để vào vùng lũ cứu người.

“Có những chuyến chúng tôi phải quay lại nhiều lần trong đêm tối để tìm người mắc kẹt. Nhiều khi sóng mạnh, thuyền thúng chao đảo nhưng chúng tôi quyết không bỏ sót một ai”, ông Luân nói.