Dùng ghe cắt cỏ cho bò cứu sống hơn 40 người ở vùng lũ Hòa Thịnh 23/11/2025 09:01

(PLO)- Nhờ chiếc ghe cắt cỏ cho bò, người đàn ông ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, đã cứu được hơn 40 người trong lũ.

Ngày 23-11, ông Trần Công Thành (51 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk), tất bật dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ kinh hoàng vừa quét qua.

Chiếc ghe cắt cỏ cùng ông Thành đã vượt lũ, cứu hơn 40 người. Ảnh: H.D

Trong lũ dữ, ông Thành đã dùng chiếc ghe thường ngày dùng để vượt sông, cắt cỏ cho bò cứu được hơn 40 người.

Các ngày 19 và 20-11, thôn Phú Hữu và nhiều vùng khác của xã Hòa Thịnh bị ngập sâu trong nước, cô lập hoàn toàn. Trong lũ, nhiều người dân phải dỡ ngói, leo lên mái nhà cầu cứu.

Chị Hoa (trái) kể về những người tốt bụng đã giúp đỡ, cưu mang mình trong đợt lũ. Ảnh: H.D

Do nhà ngập, ông Thành lấy ghe, chở người thân lên ngôi nhà hai tầng gần đó tránh trú.

Tuy nhiên, thời điểm đó trong thôn Phú Hữu có nhiều nhà ngập, nhiều tiếng kêu cứu khẩn thiết vang vọng.

Nghĩ mình có phương tiện, có thể giúp được nhiều người, ông Thành liền lái ghe đi vòng quanh, chở nhiều người đang gặp nguy hiểm trong lũ sang nơi an toàn hơn.

Chiếc ghe cắt cỏ đơn sơ đã phát huy tác dụng trong mùa lũ. Ảnh: H.D

"Lũ lớn, tôi chạy ghe quanh thôn thấy ai cần thì giúp. Trong hai ngày, tôi đã đưa được hơn 40 người trong thôn đến nơi tránh lũ an toàn. Tôi cũng không ngờ chiếc ghe thường ngày chỉ dùng để cắt cỏ lại hữu dụng khi có lũ”, ông Thành nói.

Theo ông Thành, khi chạy ghe trong lũ để cứu người ông cũng rất lo. Tuy nhiên, trong thôn thanh niên ít, nhiều người già và trẻ em cần cứu nên ông liều mình để giúp bà con.

Chị Trần Thị Hoa (hàng xóm ông Thành), cho biết gia đình chị có bảy người. Hôm 19-11 lũ lên quá lớn, nhanh nên cả nhà phải leo lên gác, dỡ ngói ra kêu cứu.

Căn nhà cao tầng trở thành nơi tránh trú của hơn 40 người trong cơn lũ. Ảnh: H.D

Một lúc sau, ông Thành lái ghe đến ứng cứu kịp thời, đưa gia đình chị Hoa sang nhà cao tầng của bà Bùi Thị Yên (cùng thôn Phú Hữu), tránh lũ an toàn.

“Nhờ ông Thành phát hiện, cứu kịp nên cả nhà tôi có được nơi lánh nạn. Ngoài gia đình tôi, ông Thành còn cứu, chở hàng chục người khác nữa đến nhà bà Yên. Mấy ngày tại nhà bà Yên, chúng tôi cũng được bà nấu cơm, cháo để hỗ trợ”, chị Hoa nói.

Chị Hoa chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút lũ lớn, cả nhà rơi vào tình thế nguy cấp. Ảnh: H.D

Bà Bùi Thị Yên (69 tuổi) cho biết, khi phát hiện có ghe chở người đến cầu cứu, vợ chồng bà đã mở cửa sổ tầng hai, đưa từng người vào trong nhà an toàn. Sau đó, nhiều chuyến ghe khác cũng chở người tới tránh lũ ở nhà bà.

"Trước khi lũ về, vợ chồng tôi di chuyển đồ đạc lên tầng hai nên có gạo, than để nấu ăn. Nhờ đó, gia đình tôi có lương thực để giúp bà con cầm cự qua lũ”, bà Yên nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Thịnh, hiện địa phương ghi nhận 23 người chết, nhiều tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề. Hiện địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, tiếp nhận lương thực, hỗ trợ bà con sớm ổn định đời sống.