Tập đoàn Trung Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên sau mưa lũ

Trước những mất mát lớn của người dân, từ ngày 24-11, Tập đoàn Trung Nam đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng).
Nguồn kinh phí được chuyển qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại từng địa phương để kịp thời phân bổ cho các nhu cầu thực tế như sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ sinh hoạt thiết yếu và khôi phục sinh kế.
Đại diện Tập đoàn Trung Nam cho biết: “Chúng tôi luôn tin rằng khi cộng đồng bị tổn thương, thì không ai có thể đứng ngoài. Mỗi sự hỗ trợ – dù nhỏ – cũng là một bước đệm để người dân mạnh mẽ đứng lên sau mất mát.”
Nhiều năm qua, Tập đoàn Trung Nam luôn đồng hành cùng các chương trình an sinh tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, từ hỗ trợ thiên tai đến xây dựng nhà đại đoàn kết, trường học và các công trình, dự án hỗ trợ cộng đồng. Hoạt động hỗ trợ lần này tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc chung tay với Nhà nước ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội.
Tập đoàn Trung Nam
Thành lập năm 2004, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Tập đoàn Trung Nam) là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng – xây dựng, bất động sản, công nghiệp điện tử và dịch vụ liên quan. Bên cạnh việc triển khai các dự án trọng điểm, Tập đoàn luôn chú trọng trách nhiệm xã hội, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.