TP.HCM khởi công xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn 22/08/2025 09:16

Sáng 22-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực quận 7 (BQL-thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn, quận 7 (phường Tân Hưng mới).

Ông Trần Minh Điện, Giám đốc BQL cho biết đây là một trong những công trình trọng điểm nhằm chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho khu dân cư ven sông và hoàn thiện hạ tầng đô thị theo quy hoạch.

Dự án có tổng mức đầu tư 75,3 tỉ đồng từ ngân sách TP, trong đó chi phí xây lắp hơn 60,4 tỉ đồng (theo giá trúng thầu), chi phí kiến thiết cơ bản khác và dự phòng 14,9 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến 130 ngày, kể từ ngày khởi công.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: LP

Theo thiết kế, tuyến kè bắt đầu từ bờ trái rạch Ông Lớn, khu vực cầu Rạch Ông, kéo dài đến bờ trái kênh Tẻ, kết nối với dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (quận 1, 4 và 7 cũ).

Công trình sử dụng kết cấu kè bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài hơn 509m, cao độ đỉnh kè +2,6m. Bờ kè được thi công bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp cọc neo ly tâm, gia cố bằng hệ dầm mũ và dầm ngang.

Trên dầm mũ sẽ bố trí lan can thép, vỉa hè và hành lang sau kè, đồng thời cải tạo công viên cây xanh hiện hữu, lắp đặt hệ thống chiếu sáng dọc tuyến. Khi hoàn thành, công trình không chỉ bảo vệ bờ sông, chống sạt lở mà còn tạo cảnh quan thông thoáng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.

Lãnh đạo phường Tân Hưng khảo sát dự án xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn. Ảnh: LP.

“Việc đầu tư xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn không chỉ giải quyết tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật và giao thông dọc tuyến, mà còn là bước đi quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của TP.HCM” - ông Điện chia sẻ.