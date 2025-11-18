TP.HCM: Nâng cao chất lượng nước, tiến tới uống nước tại vòi 18/11/2025 06:18

(PLO)- Đến nay, TP.HCM đã có 27 trụ nước uống công cộng, tất cả đều được giám sát chất lượng định kỳ, công khai, người dân dễ dàng tra cứu.

Với hàng loạt trụ nước uống công cộng, hiệu quả thiết thực, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã lên phương án nâng cao chất lượng nước - hướng đến nước uống trực tiếp tại vòi. Đồng thời, TP.HCM cũng xây dựng quy chuẩn nước uống trực tiếp tại vòi, góp phần đưa TP tiến gần hơn đến mục tiêu cung cấp nước sạch theo chuẩn quốc tế.

Đảm bảo nước sạch cho người dân TP

Theo SAWACO, hiện nay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã đảm bảo tỉ lệ 100% dân cư đô thị và nông thôn được cung cấp và tiếp cận nước sạch, với tổng công suất cấp nước đạt 2,35 triệu m³/ngày đêm. Đây là kết quả từ nỗ lực đồng bộ giữa các đơn vị thành viên trong toàn tổng công ty, từ sản xuất, truyền tải, phân phối đến dịch vụ khách hàng, cùng các chương trình đầu tư, cải tiến công nghệ và nâng cao năng lực vận hành hệ thống.

SAWACO cũng đang triển khai các phương án cấp nước khẩn cấp trên toàn mạng lưới, sẵn sàng ứng phó với các tình huống như ngưng nước trên diện rộng hoặc sự cố nhà máy. Phương án điều tiết cụm cấp nước Thủ Đức và Tân Hiệp đã chứng minh hiệu quả trong thực tiễn, đảm bảo nguồn nước liên tục cho hơn 10 triệu dân TP.

Người dân phường Xuân Hòa uống nước tại vòi. Ảnh: TN

Đặc biệt hơn, SAWACO đang tiếp tục nâng cao chất lượng nước - hướng đến nước uống trực tiếp tại vòi.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, SAWACO triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng nước, tiến tới nước uống trực tiếp tại vòi”, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Đến nay, đã có 27 trụ nước uống công cộng được lắp đặt tại TP.HCM, trong đó có các khu vực phường Xuân Hòa, xã Bình Lợi và xã Tân Nhựt. Mỗi trụ nước đều được giám sát chất lượng định kỳ, công khai kết quả thông qua mã QR để người dân dễ dàng tra cứu.

Đồng thời, SAWACO phối hợp với các viện, trường và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nghiên cứu xây dựng quy chuẩn nước uống trực tiếp tại vòi, góp phần đưa TP tiến gần hơn đến mục tiêu cung cấp nước sạch theo chuẩn quốc tế.

Nước uống tại vòi được giám sát online hoạt động 24/24 giờ

Để đảm bảo nguồn nước uống tại vòi, SAWACO luôn kiểm soát nguồn nước, tuân thủ các quy chuẩn quốc gia. Song song đó, SAWACO đưa vào sử dụng tiêu chuẩn nội bộ với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn ở các chỉ tiêu như độ đục, mangan, sắt…

Tại các nhà máy, hệ thống giám sát online hoạt động 24/24 giờ với các thông số pH, ammonia, độ đục, độ dẫn điện, độ mặn… giúp phát hiện sớm các diễn biến bất thường của nguồn nước.

Phòng thí nghiệm của SAWACO thực hiện được 56 chỉ tiêu phân tích và gửi mẫu đến đơn vị độc lập đối với các chỉ tiêu chuyên sâu. Hằng tháng, đơn vị công bố chất lượng nước sạch trên cổng thông tin điện tử để người dân theo dõi. Hiện SAWACO cũng đã khảo sát khu vực thí điểm nước uống trực tiếp tại vòi ở phường Tân Phong (quận 7 cũ) và đang chờ UBND TP xem xét.

Đơn vị đang phối hợp với Trường ĐH Bách khoa nghiên cứu 106 hợp chất gây lo ngại (CECs) trong nước sinh hoạt để đề xuất các giải pháp kiểm soát phù hợp cho TP.HCM.

Sau khi đưa vào sử dụng, định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm SAWACO sẽ tiến hành giám sát các chỉ tiêu vi sinh theo QCVN 06-1:2010/BYT. Đồng thời, công ty cũng thực hiện vệ sinh, bảo trì và bảo dưỡng trụ nước uống tại vòi, vệ sinh sạch sẽ bên ngoài thân trụ và khu vực xung quanh trụ tối thiểu hai lần/ngày hoặc nhiều hơn tùy theo điều kiện thực tế.

Cùng với đó, SAWACO đẩy mạnh hiện đại hóa nhà máy bằng công nghệ SCADA, giám sát đồng hồ tổng từ xa, điều tiết mạng lưới thông minh và triển khai các phương án cấp nước khẩn cấp bằng giếng dự phòng, xe bồn, sà lan. Đơn vị cũng hoàn thiện lộ trình giảm khai thác nước ngầm xuống còn 30.000 m³/ngày trong năm 2025, góp phần bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. Với những nỗ lực trên, SAWACO tiếp tục nâng cao chất lượng nước, tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi trong thời gian tới.