TP.HCM: Người dân chung tay diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết

Nhiều ngày qua, các phường, xã trên địa bàn TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya.

Chiến dịch tập trung vào việc diệt lăng quăng định kỳ hằng tuần tại khu dân cư, đồng thời huy động cộng đồng cùng tham gia xử lý môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Nhiều địa phương đã triển khai mạnh mẽ, như phường Tân Thới Hiệp, xã An Nhơn Tây, xã Củ Chi…

Chính quyền các địa phương đã ra quân quyết liệt, tổ chức phun hóa chất, dọn dẹp môi trường. Ảnh: TRẦN MINH

Những "pháo đài" chống muỗi

Bà Trần Thị Hoa (phường Tân Thới Hiệp) cho biết: “Thấy cán bộ, đoàn viên cùng xuống tận khu phố, bà con chúng tôi cũng tích cực hưởng ứng. Mỗi tuần chịu khó dọn dẹp, lật úp các vật chứa nước, vừa giữ môi trường sạch đẹp, vừa bảo vệ sức khỏe cho gia đình Khi mỗi nhà thành một pháo đài chống muỗi thì dịch bệnh không còn đất sống".

UBND phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM ra quân diệt muỗi, phòng chống sốt xuất huyết và Chikungunya. Ảnh: TRẦN MINH

UBND phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM cùng người dân tham gia xử lý môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Cao Thị Thúy Hằng (xã An Nhơn Tây) chia sẻ: “Khi chính quyền phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết, bà con chúng tôi ở An Nhơn Tây đều hưởng ứng rất tích cực. Mỗi gia đình đều hiểu rằng chỉ cần một nhà lơ là thì cả khu phố, cả xóm cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Sốt xuất huyết tăng 221%, TP.HCM gấp rút mở rộng giường điều trị Ngày 26-8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya. Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM (gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), đã ghi nhận trên 26.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 221% so với cùng kỳ. Riêng trong tuần vừa qua có trên 2.000 ca mắc mới, trong đó 74% là ca nặng và 8% có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Vì vậy, việc dọn dẹp, diệt lăng quăng, giữ gìn môi trường sạch sẽ không chỉ là bảo vệ cho riêng nhà mình mà còn góp phần để cả cộng đồng được an toàn, trẻ con vui chơi khỏe mạnh, người lớn yên tâm làm ăn".

Bà Cao Thị Thúy Hằng, xã An Nhơn Tây.

Người dân xã An Nhơn Tây, TP.HCM hưởng ứng chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya. Ảnh: TRẦN MINH

Chị Hoàng Hoa (xã Củ Chi) nói: "Chính quyền đã ra quân quyết liệt, tổ chức phun hóa chất, dọn dẹp môi trường, còn mỗi người dân chúng tôi thì góp sức ngay từ trong nhà mình. Khi chính quyền và người dân cùng đồng lòng, dịch bệnh sẽ không còn cơ hội bùng phát".

Chiến dịch diệt muỗi lăng quăng được triển khai quyết liệt ở xã Củ Chi, thu hút sự tham gia đồng lòng của cả cộng đồng. Ảnh: TRẦN MINH

Sức mạnh kép trong phòng chống dịch bệnh

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, TP.HCM, cho biết trước tình hình dịch sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya diễn biến phức tạp, xã An Nhơn Tây tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng với Nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch diệt muỗi - diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya.

Các hoạt động tập trung vào phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, diệt lăng quăng, lật úp các vật dụng chứa nước nhằm loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn - tác nhân truyền bệnh nguy hiểm. Đây là đợt ra quân thể hiện quyết tâm cao độ của chính quyền và Nhân dân xã trong việc kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lực lượng tuyên truyền cũng đến từng hộ gia đình để vận động người dân nâng cao ý thức, duy trì vệ sinh nhà cửa, chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, không để dịch bệnh bùng phát.

Tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, UBND phường cũng đã triển khai chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng trên toàn địa bàn. Hoạt động này không chỉ tập trung tại các ổ dịch mà còn mở rộng ra nhiều khu phố. Không ít hộ dân đã chủ động tham gia các hoạt động xóa bỏ nơi sinh sản của muỗi ngay từ những ngày đầu.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, chia sẻ: “Khi chính quyền quyết liệt, người dân đồng lòng, chúng ta đã tạo nên một sức mạnh kép để ngăn chặn được sự lây lan của sốt xuất huyết và Chikungunya, không chỉ ở Tân Thới Hiệp mà trên toàn TP.HCM”.