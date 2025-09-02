TP.HCM: Người dân chung tay diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết

Nhiều ngày qua, các phường, xã trên địa bàn TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya.
Chiến dịch tập trung vào việc diệt lăng quăng định kỳ hằng tuần tại khu dân cư, đồng thời huy động cộng đồng cùng tham gia xử lý môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Nhiều địa phương đã triển khai mạnh mẽ, như phường Tân Thới Hiệp, xã An Nhơn Tây, xã Củ Chi…
Những "pháo đài" chống muỗi
Bà Trần Thị Hoa (phường Tân Thới Hiệp) cho biết: “Thấy cán bộ, đoàn viên cùng xuống tận khu phố, bà con chúng tôi cũng tích cực hưởng ứng. Mỗi tuần chịu khó dọn dẹp, lật úp các vật chứa nước, vừa giữ môi trường sạch đẹp, vừa bảo vệ sức khỏe cho gia đình Khi mỗi nhà thành một pháo đài chống muỗi thì dịch bệnh không còn đất sống".
Bà Cao Thị Thúy Hằng (xã An Nhơn Tây) chia sẻ: “Khi chính quyền phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết, bà con chúng tôi ở An Nhơn Tây đều hưởng ứng rất tích cực. Mỗi gia đình đều hiểu rằng chỉ cần một nhà lơ là thì cả khu phố, cả xóm cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Vì vậy, việc dọn dẹp, diệt lăng quăng, giữ gìn môi trường sạch sẽ không chỉ là bảo vệ cho riêng nhà mình mà còn góp phần để cả cộng đồng được an toàn, trẻ con vui chơi khỏe mạnh, người lớn yên tâm làm ăn".
Chị Hoàng Hoa (xã Củ Chi) nói: "Chính quyền đã ra quân quyết liệt, tổ chức phun hóa chất, dọn dẹp môi trường, còn mỗi người dân chúng tôi thì góp sức ngay từ trong nhà mình. Khi chính quyền và người dân cùng đồng lòng, dịch bệnh sẽ không còn cơ hội bùng phát".
Sức mạnh kép trong phòng chống dịch bệnh
Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, TP.HCM, cho biết trước tình hình dịch sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya diễn biến phức tạp, xã An Nhơn Tây tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng với Nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch diệt muỗi - diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya.
Các hoạt động tập trung vào phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, diệt lăng quăng, lật úp các vật dụng chứa nước nhằm loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn - tác nhân truyền bệnh nguy hiểm. Đây là đợt ra quân thể hiện quyết tâm cao độ của chính quyền và Nhân dân xã trong việc kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Lực lượng tuyên truyền cũng đến từng hộ gia đình để vận động người dân nâng cao ý thức, duy trì vệ sinh nhà cửa, chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, không để dịch bệnh bùng phát.
Tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, UBND phường cũng đã triển khai chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng trên toàn địa bàn. Hoạt động này không chỉ tập trung tại các ổ dịch mà còn mở rộng ra nhiều khu phố. Không ít hộ dân đã chủ động tham gia các hoạt động xóa bỏ nơi sinh sản của muỗi ngay từ những ngày đầu.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, chia sẻ: “Khi chính quyền quyết liệt, người dân đồng lòng, chúng ta đã tạo nên một sức mạnh kép để ngăn chặn được sự lây lan của sốt xuất huyết và Chikungunya, không chỉ ở Tân Thới Hiệp mà trên toàn TP.HCM”.
Phòng bệnh để sống an toàn
Chiến dịch diệt muỗi - lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya được triển khai dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND xã, với sự phối hợp đồng bộ của Trạm Y tế, các ban ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của người dân.
Mỗi hộ gia đình thường xuyên kiểm tra vật chứa trong nhà, thay rửa lu, khạp, lọ hoa; loại bỏ chai lọ, vỏ hộp, lốp xe cũ… để không còn nơi muỗi vằn sinh sản. Khi ý thức phòng bệnh của người dân ngày càng nâng cao, môi trường sống sẽ an toàn, sạch đẹp hơn".
Ông PHẠM KIỀU HƯNG, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, TP.HCM