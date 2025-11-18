TP.HCM sẽ lắp camera, hệ thống cảm biến để giám sát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 18/11/2025 10:02

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan, đề nghị phối hợp tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

Qua tổng hợp kết quả buổi họp về công tác xử lý tình trạng lấn chiếm, xả rác, tập kết vật dụng và kinh doanh buôn bán trái phép tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là tại các điểm dừng chờ xe buýt, lòng đường và vỉa hè, Sở này nhận thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, chưa được khắc phục triệt để.

Các hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông, làm mất trật tự an toàn giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn và làm giảm mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TP tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm dừng chờ xe buýt, dừng đỗ xe trái phép, các khu vực chợ tự phát, bệnh viện, trường học, chợ đầu mối; tập trung xử lý phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu thông và các bãi giữ xe không phép trên lòng, lề đường, vỉa hè, không đảm bảo điều kiện theo quy định;

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đợt cao điểm xử lý, tháo dỡ các điểm lấn chiếm trái phép gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Đồng thời, duy trì công tác tuần tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, đảm bảo không tái tái lấn chiếm.

Đội CSGT Rạch Chiếc chấn chỉnh tình trạng "lộn xộn" trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, đặc biệt tại khu vực có tuyến xe buýt hoạt động, điểm dừng, nhà chờ, khu vực công cộng, trường học; Xây dựng các mô hình quản lý trật tự lòng, lề đường, vỉa hè phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm thông suốt cho các phương tiện tham gia giao thông và người bộ hành...;

Ứng dụng các kênh thông tin phản ánh từ cộng đồng (qua ứng dụng di động, zalo, nhóm trực tuyến, mạng xã hội) để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh về vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè. Vận dụng khai thác các camera hiện hữu (bao gồm camera hộ dân, doanh nghiệp) để giám sát và xử lý vi phạm; báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng, quý về Sở Xây dựng.

Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với địa phương rà soát, nghiên cứu đề xuất vị trí lắp đặt bổ sung camera, biển báo điện tử, cảnh báo thông minh, hệ thống cảm biến giám sát trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường vỉa hè.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phức tạp.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng được giao rà soát, đánh giá hiện trạng trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường, vỉa hè tại các khu vực điểm dừng, nhà chờ. Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý: khai thác hệ thống camera giám sát, thiết bị di động, tạo nhóm chia sẻ dữ liệu (group zalo/ ứng dụng liên thông) giữa các Trung tâm và địa phương để truyền tải nhanh hình ảnh vi phạm cho địa phương xử lý kịp thời.

Sở Xây dựng lưu ý, cần ưu tiên các vị trí tuyến đường phức tạp về hành vi phạm tái lấn chiếm, khu vực gần chợ, bệnh viện, trường học, các điểm dừng, nhà chờ xe buýt… Các đơn vị đề xuất giải pháp cụ thể, bao gồm vị trí lắp đặt, loại thiết bị, công nghệ áp dụng, phương án tuyên truyền - vận động - duy trì; báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 30-11.