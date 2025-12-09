TP.HCM sẽ thành lập đội dân phòng tại mỗi khu phố, ấp 09/12/2025 09:31

(PLO)- TP.HCM thành lập đội dân phòng tại mỗi khu phố, ấp và dự kiến toàn TP sẽ có khoảng 5.951 đội dân phòng.

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 9-12, UBND trình HĐND nội dung tờ trình quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP đề xuất mỗi khu phố, ấp và khu dân cư thành lập 1 đội dân phòng. Số lượng thành viên của đội dân phòng được bố trí theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp, khu dân cư.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối với các khu phố, ấp và khu dân cư có quy mô 2.700 nhân khẩu, đội dân phòng được bố trí tối thiểu 3 thành viên: 1 đội trưởng, 1 đội phó và 1 đội viên.

Đối với các khu phố, ấp và khu dân cư có quy mô trên 2.700 đến 3.600 nhân khẩu, đội dân phòng được bố trí thêm 1 đội viên và tăng thêm đủ 900 nhân khẩu thì bố trí thêm tối thiểu 1 đội viên.

Về mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi với lực lượng dân phòng, UBND TP.HCM áp dụng theo mức hỗ trợ với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% tiền đóng BHXH tự nguyện và 100% BHYT.

Theo đó, đội trưởng đội dân phòng sẽ hưởng mức hỗ trợ thường xuyên của tổ trưởng tổ an ninh, trật tự ở cơ sở là 6,5 triệu đồng/người/tháng; đội phó hưởng 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Đối với đội viên đội dân phòng: Không có quy định hỗ trợ cho đội viên đội dân phòng, trừ trường hợp đội viên đội dân phòng tham gia và là thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự thì được hỗ trợ 6 triệu đồng/người/tháng ở cơ sở. Vì vậy, TP sẽ ưu tiên tiêu chí lựa chọn đội viên đội dân phòng đồng thời là tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để được hưởng chế độ chính sách theo quy định.

Hiện tại, TP.HCM có tổng 5.951 khu phố, ấp và khu dân cư. Trong đó, 4.211 khu phố, 1.731 ấp và 9 khu dân cư tại đặc khu Côn Đảo. Như vậy, khi triển khai thành lập, TP.HCM có khoảng 5.951 đội dân phòng và tối thiểu là 17.853 đội viên.

Theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ trưởng, tổ phó tổ bảo vệ an ninh, trật tự đồng thời là đội trưởng, đội phó đội dân phòng. Khi đó cơ cấu đội trưởng đội dân phòng là tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự; đội phó đội dân phòng là tổ phó tổ bảo vệ an ninh, trật tự.