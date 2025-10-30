TP.HCM sơ kết 60 ngày cập nhật dữ liệu đất đai, yêu cầu tăng tốc hơn nữa 30/10/2025 19:52

(PLO)- Sở NN&MT TP.HCM yêu cầu người dân chuẩn bị sẵn sàng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở và thẻ CCCD để cung cấp khi có yêu cầu thu thập, số hóa tại những nơi chưa có dữ liệu.

Chiều 30-10, Sở NN&MT TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 60 ngày triển khai, thực hiện Kế hoạch số 94/2025 của UBND TP về việc triển khai chi tiết thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Dữ liệu đất đai còn sai lệch, trùng lặp...

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM cho biết, cơ sở dữ liệu đất đai là nền tảng cốt lõi để quản lý Nhà nước về đất đai thống nhất, minh bạch, hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình hình thành và vận hành, dữ liệu vẫn còn tồn tại thông tin sai lệch, trùng lặp, thiếu đồng bộ giữa hồ sơ giấy, hồ sơ số và bản đồ địa chính.

Chính vì vậy, công tác làm sạch, làm giàu dữ liệu được xác định là khâu then chốt, đảm bảo dữ liệu đất đai của TP sau khi rà soát, bổ sung cập nhật đúng theo tiêu chí: “Đúng, đủ, sạch, thống nhất dùng chung”, phục vụ cho chính người dân TP và hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hội nghị sơ kết 60 ngày triển khai chi tiết thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: NC



"Qua 60 ngày triển khai Kế hoạch, tôi ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, sự quyết tâm của UBND, Công an của 168 phường xã, đặc khu Côn Đảo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP, các đơn vị của Sở NN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP và 38 Chi nhánh"- bà Nguyễn Thị Bích Thủy nói.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương cũng đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời đề ra những giải pháp có hiệu quả trong giai đoạn còn lại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ NN&MT.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng phòng kỹ thuật và lưu trữ, Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP, chia sẻ một số khó khăn khi thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong gian qua.

Theo đó, do khối lượng thửa đất trên địa bàn TP.HCM lớn, cán bộ vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để bảo đảm tiến độ hồ sơ hằng ngày vừa phải cập nhật dữ liệu đất đai nên trong giai đoạn đầu một số khâu bị quá tải, áp lực công việc.

Bên cạnh đó, đặc thù quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản biến động chuyển quyền sử dụng liên tục theo nhu cầu của người sử dụng đất nên 1 số trường hợp dữ liệu thu thập về đã trở thành dữ liệu lịch sử (đã biến động và được Văn phòng đăng ký cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai). Cạnh đó, 1 số UBND phường, xã chưa nắm rõ thông tin nên hiểu việc thu thập Giấy chứng nhận là không cần thiết, phản ánh và có xu hướng chậm thực hiện nhiệm vụ...

Khẩn trương cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Căn cứ kết quả thực hiện, quá trình triển khai và thực tiễn cơ sở dữ liệu đất đai TP.HCM, bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn, Chi nhánh VPĐKĐĐ chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo cấp xã, hỗ trợ truy xuất dữ liệu đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu đất đai theo địa bàn quản lý.

Đồng thời phối hợp rà soát để xác định chính xác những thửa đất phải thu thập bổ sung Giấy chứng nhận, tham gia trong Ban chỉ đạo cấp xã.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC

Sau khi có dữ liệu thu thập từ UBND cấp xã sẽ khẩn trương tiến hành đối soát và cập nhật ngay vào cơ sở dữ liệu đất đai đối với các thửa đất được thu thập đầy đủ thông tin theo quy định.

Sở cũng sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP (PC06) để rà soát, bổ sung đối với các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở đất ở sau thu thập, cập nhật.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị Thủ trưởng Công an cấp xã, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND cùng cấp về tiến độ thực hiện.

Đồng thời, tập trung xử lý theo phương châm “Dễ làm trước - khó làm sau”: ưu tiên đối soát, xác thực các trường hợp có dữ liệu rõ ràng, địa chỉ cụ thể, đã có số định danh cá nhân. Những trường hợp phức tạp, sai lệch, hoặc chưa xác định được địa chỉ cụ thể của thửa đất phối hợp chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị để xác minh, định vị, rồi mới tiến hành xác minh, thu thập.

Hơn nữa, Phòng PC06 và Sở NN&MT tiếp tục tổ chức giao ban hằng tuần, rà soát tiến độ, kịp thời biểu dương đơn vị làm tốt và chấn chỉnh các địa phương làm chậm.

"Các đồng chí phụ trách địa bàn của Phòng PC06 tiếp tục bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các VPĐKĐĐ khu vực, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Đồng thời, theo dõi sát tiến độ từng ngày, từng chỉ tiêu, kiên quyết không để tình trạng dồn việc vào cuối đợt, bảo đảm tiến độ chung của toàn TP"- Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.