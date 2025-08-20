TP.HCM tạm ngưng toàn bộ hoạt động thi công trên các tuyến đường trong 2 ngày 20/08/2025 16:27

(PLO)- Từ ngày 1 đến hết ngày 2-9, mọi hoạt động liên quan đến việc đào đường, vỉa hè trong khu vực hạ tầng giao thông đường bộ trên toàn TP sẽ tạm ngưng thi công.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành thông báo về việc quản lý thi công trên các tuyến đường.

Cụ thể, từ ngày 1-9 đến hết ngày 2-9, tất cả các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP sẽ tạm ngưng thi công. Đây là biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất mỹ quan trong những ngày cao điểm lễ.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công khẩn trương đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đào đường, vỉa hè và hoàn tất việc tái lập mặt bằng trước ngày 31-8.

Đối với những công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường, Sở Xây dựng cho phép được duy trì hàng rào công trường nhưng phải thu gọn hàng rào, dọn dẹp vệ sinh sạch khu vực thi công, đảm bảo không gây cản trở giao thông, không để tồn đọng rác thải, bùn đất làm mất mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, đây là chỉ đạo quan trọng nhằm phục vụ người dân và du khách tham gia các hoạt động lễ hội, tham quan, vui chơi trong dịp lễ Quốc khánh, đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.