TP.HCM thông tin xung quanh chủ trương về việc di dời Đại học Bách Khoa 09/03/2026 19:24

(PLO)- Việc di dời Đại học Bách Khoa không phải vấn đề mới phát sinh, hiện các đơn vị, sở ngành đang tiếp tục nghiên cứu.

Chiều ngày 9-3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có thông tin đến báo chí xung quanh chủ trương di dời Trường ĐH Bách Khoa.

Di dời Đại học Bách Khoa không phải mới phát sinh

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, thời gian gần đây, một số thông tin trên báo chí và mạng xã hội đề cập đến việc di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM (địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt). Theo đó, một số ý kiến cho rằng việc di dời nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản thương mại.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định việc dời Đại học Bách Khoa không phải mới phát sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trước các thông tin trên, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin và làm rõ một số nội dung.

Cụ thể về chủ trương di dời đã được nghiên cứu từ trước trong hệ thống Đại học Quốc gia. Chủ trương di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa từ khu vực nội đô về Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM không phải là vấn đề mới phát sinh.

Trước đây, trong quá trình phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia. Từ đó, hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại. Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, việc triển khai chủ trương này gặp nhiều khó khăn do điều kiện quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến nay, tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã có quỹ đất gần 40 ha dành cho Trường Đại học Bách Khoa. Đồng thời hạ tầng khu đô thị đại học đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp tục nghiên cứu triển khai việc mở rộng và phát triển cơ sở đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức lại các cơ sở giáo dục trong nội thành Ngày 25-2-2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành. Mục tiêu của chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm TP; Hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó là tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững; phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại. Việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa vì vậy là một nội dung cụ thể trong việc triển khai chủ trương chung của Thành ủy, không phải là quyết định riêng lẻ đối với một cơ sở giáo dục.

Chưa có quyết định giao đất cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin, theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong nội dung kết luận của TP.HCM cũng nêu rõ việc thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TP.HCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, các cơ quan của TP hiện nay chỉ đang xem xét đề xuất của Đại học quốc gia TPHCM và Đại học Bách Khoa về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Đối với khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách Khoa, các cơ quan chức năng đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển của TP. Trong đó, văn bản kết luận nêu rõ việc nghiên cứu khả năng sử dụng quỹ đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị của TP.

Đến thời điểm hiện nay, TP chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất; chưa có chủ trương giao đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại... Mọi phương án sử dụng đất trong thời gian tới đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.