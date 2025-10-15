Đại học Bách khoa Hà Nội phản hồi vụ 'dán logo đè lên robot nước ngoài' 15/10/2025 16:13

(PLO)- Đại học Bách Khoa Hà Nội chính thức lên tiếng về phản ánh "nhà trường dán logo đè lên logo nhà sản xuất nước ngoài rồi mang dự triển lãm".

Một mẫu robot hai chân được Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày tại gian hàng của Bộ GD&ĐT tại triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã nhận được nhiều phản ánh.

Cụ thể, nhiều người cho rằng robot đã được dán logo của Đại học Bách khoa Hà Nội, che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, điều này gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm.

Robot hai chân được Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày tại triển lãm thành tựu đất nước từ ngày 28-8 đến 15-9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Chiều 15-10, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có phản hồi chính thức về nội dung này.

Nhà trường cho biết robot hai chân có phần cơ khí nhập khẩu hợp pháp từ Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác (RPMEC), thuộc hệ thống doanh nghiệp trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên nhà trường chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những tính năng mới như nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp; tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi; đang phát triển thuật toán giúp robot leo cầu thang cong.

"Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, giúp giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI và điều khiển chuyển động", Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay.

Tại triển lãm, robot này được trưng bày tại khu vực giới thiệu điều kiện học tập, thực hành và nghiên cứu, phát triển của giảng viên và người học. Theo nhà trường, khu vực này có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị đào tạo khác nhau. Trong điều kiện triển lãm dài ngày, lượng khách tham quan quá đông, nhiều đơn vị đánh dấu hiện vật để quản lý và bảo quản.

"Bộ phận trực triển lãm của Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên tất cả hiện vật, trong đó có robot hai chân, để quản lý và bảo quản. Khi đó, có sơ suất dán tem giấy lên robot tại vị trí logo của sản phẩm", nhà trường lý giải, đồng thời nhấn mạnh "việc khiến một số khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc" và cam kết rút kinh nghiệm cho các sự kiện tương tự.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho biết lãnh đạo nhà trường đã nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên.