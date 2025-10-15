Thông tin 'đóng cửa, giải tán trường ngoài công lập' là sai sự thật

Ngày 15-10, Bộ GD&ĐT cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.
"Đây là thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, đồng thời cho biết đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật trên đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.
Bộ GD&ĐT cũng đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời nên theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ.
Hồi đầu tháng 10-2025, Bộ GD&ĐT có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.
Công văn nêu rõ UBND các tỉnh, thành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kế thừa và phát huy kết quả đã triển khai; phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc sắp xếp không được ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.
Bên cạnh đó, phải tuân thủ các quy định hiện hành về quy mô trường, lớp, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, định mức giáo viên; gắn với quy hoạch, quy mô dân số, mật độ dân cư và điều kiện địa lý; bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên.