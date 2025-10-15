Thông tin 'đóng cửa, giải tán trường ngoài công lập' là sai sự thật 15/10/2025 12:58

(PLO)- Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin "các trường ngoài công lập bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại trường công" là sai sự thật.

Ngày 15-10, Bộ GD&ĐT cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

Bộ GD&ĐT bác tin đồn về việc đóng cửa các trường ngoài công lập. Ảnh: MOET

"Đây là thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, đồng thời cho biết đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật trên đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời nên theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ.