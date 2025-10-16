Công ty drone 'săn' nhân tài, đặt hàng trực tiếp tại Đại học Bách khoa 16/10/2025 15:52

(PLO)- Đại diện Công ty TRT mong muốn hợp tác sâu rộng hơn với Trường Đại học Bách khoa. Bởi lẽ, thiết bị bay không người lái có nhiều thành phần mà trường có thế mạnh đào tạo như vật liệu composite, thiết bị điện tử, camera AI hay bộ vi xử lý.

Ngày 16-10, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC), Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp cùng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức chương trình Uni Tour và tọa đàm với chủ đề Kết nối nơi đào tạo nhân lực xanh cho doanh nghiệp.

Thúc đẩy kết nối "ba nhà" phát triển xanh

Uni Tour nhằm kết nối trực tiếp cộng đồng doanh nghiệp và môi trường học thuật, thúc đẩy nghiên cứu - phát triển trong lĩnh vực kinh tế xanh. Chương trình nhấn mạnh mối liên kết giữa ba nhà: nhà trường - doanh nghiệp - công nghệ. Mục tiêu là biến các nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trở thành động lực cho sự phát triển bền vững.

Tại đây, các đại biểu và doanh nghiệp đã trực tiếp quan sát cách những dự án nghiên cứu được triển khai. Các dự án trải dài từ robot tự hành, hệ thống năng lượng tái tạo đến công nghệ tự động hóa và môi trường.

Hoạt động này giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về năng lực chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật và đào tạo của nhà trường. Đồng thời, sự kiện cũng mở ra cơ hội hợp tác trong các dự án nghiên cứu, cải tiến quy trình và phát triển sản phẩm xanh.

PGS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, cho biết chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là điều kiện sống còn. Doanh nghiệp cần chuyển đổi để nâng cao sức cạnh tranh và tuân thủ các chuẩn mực mới của thị trường.

"Để đi từ chiến lược đến hành động, chúng ta cần một hệ sinh thái đồng kiến tạo giữa nhà trường, doanh nghiệp và truyền thông. Uni Tour chính là không gian kết nối như vậy" - ông Hạ nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC, nhìn nhận tinh thần hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp lâu nay còn lỏng lẻo. Nhiều nghiên cứu dù được doanh nghiệp áp dụng hiệu quả vẫn chưa lan tỏa mạnh mẽ. Đáng chú ý, hiện có đến 60%-70% kỹ sư của một công ty sản xuất drone hàng đầu Việt Nam được đào tạo từ Trường Đại học Bách khoa.

"Đây là điều rất đáng tự hào. Hy vọng thông qua chương trình sẽ thúc đẩy các sáng kiến, phát minh trong đào tạo đi vào thực tế" - bà Hạnh nói.

PGS TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa trao đổi tại chương trình.

Doanh nghiệp công nghệ cao “đặt hàng” nhà trường

Ông Hà Công Thiện, kỹ sư tích hợp hệ thống của Công ty Real-Time Robotics Việt Nam (TRT), cho biết ông vốn là sinh viên ngành kỹ thuật hàng không của Trường Đại học Bách khoa.

Năm 2022, trường đã kết nối để sinh viên làm quen với thiết bị bay không người lái tại TRT. “Sau hai tháng thực tập, TRT đề xuất tôi ở lại làm việc nhưng lúc đó tôi chỉ mới học năm 3. Đến cuối năm 2024, tôi tốt nghiệp và chính thức trở thành kỹ sư của công ty” - ông Thiện chia sẻ.

Gần đây, ông Thiện cùng lãnh đạo TRT đến Hoa Kỳ trình diễn sản phẩm cho một công ty sản xuất máy bay không người lái hàng đầu. Khi gặp giám đốc của công ty trị giá hàng tỉ USD này, phía đối tác đã rất ngạc nhiên trước tài năng của người Việt.

Thông qua chương trình, Công ty TRT mong muốn hợp tác sâu rộng hơn với Trường Đại học Bách khoa. Ông Thiện cho biết thiết bị bay không người lái có nhiều thành phần mà trường có thế mạnh đào tạo như vật liệu composite, thiết bị điện tử, camera AI hay bộ vi xử lý.

“Công ty có thể tài trợ tài chính, nhân lực và cử kỹ sư tham gia giảng dạy. Chúng tôi cũng cung cấp các đề tài thực tiễn để sinh viên làm quen trước khi vào thực tế” - ông Thiện đề xuất.

Bên cạnh đó, một ví dụ khác về hợp tác thành công là sản phẩm nước cốt chanh không hạt mật ong của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long (Đồng Tháp). Sản phẩm này ra đời trong dịch COVID-19 và đã xuất khẩu tốt sang thị trường Hà Lan.

Đại diện hợp tác xã kể rằng trong dịch, ông trăn trở khi thấy chanh loại 2, loại 3 khó tiêu thụ. Nhờ sự kết nối của các sở, ngành, đến năm 2023, các giảng viên Khoa Công nghệ thực phẩm của trường đã tiếp cận và hỗ trợ. Từ ý tưởng ban đầu, nhà trường đã chuyển giao công nghệ để hợp tác xã sản xuất thành công sản phẩm.

Doanh nghiệp trực tiếp quan sát các nghiên cứu của trường đại học Bách Khoa

Theo TS Hạ, Trường Đại học Bách khoa định vị là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hàng đầu, nơi tri thức hàn lâm được chuyển hóa thành giải pháp cho doanh nghiệp.

Năng lực cốt lõi của trường trải rộng trên nhiều trụ cột công nghệ của chuyển đổi xanh như AI, cơ giới hóa - tự động hóa, năng lượng xanh, vật liệu xanh và kinh tế tuần hoàn.

Ông Hạ kỳ vọng chương trình sẽ mở ra ba hướng hợp tác cụ thể với doanh nghiệp. Thứ nhất, đồng phát triển R&D và đổi mới sản phẩm dựa trên công nghệ xanh. Thứ hai, đồng thiết kế chương trình đào tạo linh hoạt và thực tập, tiến tới tuyển dụng sớm nhân lực chất lượng cao. Cuối cùng là tối ưu, số hóa và tuần hoàn dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp cùng đội ngũ chuyên gia Bách khoa.

“Với tinh thần từ chiến lược đến hành động, chúng tôi tin rằng sự bắt tay giữa các bên sẽ sớm trở thành những dự án cụ thể: dây chuyền tối ưu hơn, sản phẩm xanh hơn và những lớp kỹ sư Bách khoa đủ năng lực dẫn dắt hành trình chuyển đổi xanh”- TS Hạ khẳng định.