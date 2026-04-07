TP.HCM tiếp nhận 229 tác phẩm đương đại từ Hội Mỹ thuật Việt Nam 07/04/2026 18:29

(PLO)- 229 tác phẩm được Hội Mỹ thuật Việt Nam tuyển chọn, lưu giữ qua các trại sáng tác trong và ngoài nước, cùng các triển lãm thường niên, phản ánh đa dạng đời sống mỹ thuật đương đại Việt Nam.

Chiều 7-4, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận 229 tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao, nhằm đánh dấu bước quan trọng trong công tác sưu tầm, bổ sung nguồn hiện vật mỹ thuật đương đại của đơn vị.

Theo đó, số tác phẩm được tiếp nhận có chất liệu và loại hình đa dạng như tranh lụa, sơn dầu, acrylic, sơn mài và đồ họa; trong đó có 200 tác phẩm đồ họa của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Các tác phẩm là sáng tác của nhiều họa sĩ như Nguyễn Đăng Khoát, Ca Lê Thắng, Đặng Xuân Hòa, Siu Quý, Đặng Mậu Tựu, Mai Anh Dũng, Huỳnh Phú Hà, Ngân Chài…

Bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam và ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM ký kết chuyển giao bộ sưu tập. Ảnh: HẢI NHI

Đây là những tác phẩm do Hội Mỹ thuật Việt Nam tuyển chọn, lưu giữ thông qua các trại sáng tác trong và ngoài nước cùng các triển lãm thường niên.

Phần lớn được sáng tác trong giai đoạn 2000-2020, phản ánh đa dạng đề tài về con người, quê hương, phong cảnh và đời sống xã hội, mang giá trị cả về nội dung và nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho biết trong hơn 20 năm qua, Hội đã xây dựng bộ sưu tập hơn 1.500 tác phẩm từ các triển lãm khu vực và trại sáng tác. Việc chuyển giao lần này nhằm phát huy tốt hơn giá trị tác phẩm, đưa nghệ thuật đến gần công chúng.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ tiếp nhận. Ảnh: HẢI NHI

Về phía đơn vị tiếp nhận, ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, cho biết nhiều tác phẩm trong số này từng đạt giải thưởng, có giá trị nghệ thuật cao. Bảo tàng cam kết bảo quản trong điều kiện tốt nhất, đồng thời xây dựng kế hoạch trưng bày phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của công chúng.

Người dân tham quan các tác phẩm mỹ thuật. Ảnh: HẢI NHI

Việc tiếp nhận số lượng lớn tác phẩm không chỉ góp phần làm phong phú bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM mà còn mở rộng cơ hội để công chúng trong và ngoài nước tiếp cận, nghiên cứu mỹ thuật đương đại Việt Nam trong không gian chuyên nghiệp.