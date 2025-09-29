TP.HCM: Hàng trăm vị trí giáo viên âm nhạc, mỹ thuật không có người thi 29/09/2025 14:49

(PLO)- Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, TP cần tuyển hơn 830 giáo viên âm nhạc, mỹ thuật nhưng số người ứng tuyển chưa đến 1/4.

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM khóa X, sáng 29-9, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho hay: Trong kỳ thi tuyển giáo viên cuối tuần qua, các vị trí dạy môn âm nhạc, mỹ thuật có rất ít người đăng ký.

Cụ thể, môn âm nhạc cấp tiểu học chỉ có 46 ứng viên dự thi trong khi chỉ tiêu là 180 người; cấp THCS cần tới 223 người nhưng chỉ có 65 người ứng tuyển.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho hay trong kỳ thi tuyển giáo viên cuối tuần qua, rất ít ứng viên ứng tuyển vị trí giáo viên âm nhạc, mỹ thuật. Ảnh: THUẬN VĂN

Môn mỹ thuật còn ít hơn khi số chỉ tiêu và ứng viên ở cấp tiểu học là 194 và 30 người, còn cấp THCS là 235 và 57 người.

TP.HCM có hai cơ sở đào tạo sư phạm chính là Đại học Sư phạm và Đại học Sài Gòn. Mỗi năm, ngành âm nhạc, mỹ thuật chỉ tuyển khoảng 20 sinh viên, tuy vậy sau khi tốt nghiệp nhiều người chọn làm ở các lĩnh vực khác nhau.

Theo ông Hiếu, đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉ lệ tuyển dụng ở các môn này hiện không đạt 10% so với nhu cầu. Thực tế này đã diễn ra trong nhiều năm qua. Sở đã tham mưu UBND TP.HCM về chính sách thu hút nhân lực song do vướng quy định về chế độ tiền lương nên chưa thể có cơ chế đặc thù với nhóm này.

Trước mắt, Sở kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng chỉ tiêu đào tạo cho các ngành âm nhạc, mỹ thuật tại hai trường trên. Đồng thời, TP.HCM cần có chủ trương phát triển các trường STEM, trường nghệ thuật để tạo nguồn học sinh năng khiếu, bổ sung đội ngũ giáo viên tương lai.

Ngoài ra, theo hướng dẫn mới của Bộ, Sở sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mời gọi văn nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia giảng dạy tại trường phổ thông. Cách làm này vừa tăng cường giáo dục kỹ năng, thẩm mỹ cho học sinh, vừa bù đắp tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú cũng nêu thực trạng nhiều trường thiếu giáo viên âm nhạc, mỹ thuật đã ảnh hưởng đến việc dạy học. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong phần thảo luận trước đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú cũng nêu thực trạng nhiều trường thiếu giáo viên âm nhạc, mỹ thuật đã ảnh hưởng đến việc dạy học, nhất là khi chương trình đẩy mạnh các môn năng khiếu. Đại biểu Tú đề xuất có chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên những môn này cho các trường.