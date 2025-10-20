Triển lãm mỹ thuật 'Về miền đất đỏ' mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 20/10/2025 16:22

(PLO)- Gần 50 tác phẩm của 30 nữ họa sĩ tham gia triển lãm mỹ thuật tại Bảo tàng Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 20-10, tại Bảo tàng Pleiku, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Về miền đất đỏ” nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Về miền đất đỏ”. Ảnh: LK.

Tham gia triển lãm có gần 50 tác phẩm của 30 nữ hoạ sĩ trên các chất liệu khác nhau, từ sơn dầu, sơn mài đến giấy dó và cả các chất liệu đồ họa.

Triển lãm mỹ thuật sẽ diễn ra từ 20-10 đến 10-11-2025 tại Bảo tàng Pleiku, phường Pleiku.

Triển lãm lần này là cơ hội cho các nữ nghệ sĩ giới thiệu những tác phẩm mới nhất của mình đến với công chúng Tây Nguyên.

“Về miền đất đỏ” không chỉ là hoạt động giao lưu nghệ thuật mà còn là diễn đàn kết nối, lan tỏa cảm hứng và tôn vinh đóng góp của các nữ họa sĩ trong đời sống văn hóa đương đại.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham quan triển lãm mỹ thuật.

Những bức tranh của các họa sĩ nữ gần gũi với cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các họa sĩ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đồng thời, bà mong muốn qua triển lãm này không chỉ là giao lưu, học hỏi, trao đổi về mặt nghề nghiệp, mà còn góp phần hỗ trợ cho các nghệ sĩ trẻ ở Gia Lai theo đuổi đam mê nghệ thuật.