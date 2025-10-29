TP.HCM tiếp tục cử cán bộ về hỗ trợ phường, xã 29/10/2025 15:51

(PLO)- Phường Bình Trưng, TP.HCM nêu thực trạng các dự án xây dựng dở dang, kéo dài trên địa bàn không đủ điều kiện cấp giấy cho người dân; cạnh đó là tình trạng thiếu cán bộ ở một số vị trí.

Ngày 29-10, Tổ công tác số 2 của Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Trưng về giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên địa bàn phường.

61 dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa thể thực hiện

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Bình Trưng cho biết các hoạt động trên địa bàn phường từng bước ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trụ sở của Đảng ủy, UBND phường chưa đáp ứng yêu cầu về không gian làm việc. Phường còn thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm công tác, chuyên môn sâu tại các phòng ban chuyên môn, nhất là một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, đối ngoại…

Ngoài ra, phường cũng nêu thực trạng các dự án xây dựng dở dang, kéo dài trên địa bàn không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Trưng. Ảnh: THANH THÙY

Phường Bình Trưng có 79 khu đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, phương án kiến trúc công trình, tổng diện tích đạt khoảng 715,3 ha. Trong đó, có khoảng 61 dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, chấp thuận địa điểm đầu tư dự án hoặc chấp thuận chủ trương dự án đầu tư.

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan, như chính sách pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai có thay đổi liên tục, dẫn đến khó khăn khi giải quyết hồ sơ về thủ tục đầu tư xây dựng, nhiều dự án phải tạm ngưng thủ tục về đầu tư xây dựng do vướng mắc về thanh tra, kiểm tra.... Hiện chủ đầu tư các dự án nêu trên chưa thể thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch được duyệt.

Vì lẽ đó, nhiều dự án phát triển nhà ở (chủ yếu thuộc Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái 149,36 ha và Khu đô thị phát triển An Phú 88,03 ha) chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp có góp vốn tại các dự án nêu trên.

Hơn nữa, nhiều dự án có diện tích lớn đã được giao hoặc chấp thuận địa điểm đầu tư của các chủ đầu tư trên địa bàn phường chưa thể triển khai xây dựng trong thời gian tương đối dài, gây lãng phí tài nguyên đất đai...

Từ thực tiễn địa phương, phường Bình Trưng kiến nghị TP khi phân cấp, ủy quyền cho phường đảm nhiệm thực hiện một số nội dung cũng cần quan tâm phân bổ nhân sự và nguồn lực để phường đảm bảo đủ điều kiện về nhân lực, tài chính, nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả công việc.

Đảm bảo không gian làm việc cho cán bộ, công chức

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông chia sẻ khó khăn với phường Bình Trưng khi trụ sở làm việc nhỏ hẹp và yêu cầu phường tính toán lại, lựa chọn vị trí xây dựng trụ sở mới phù hợp để đề xuất thành phố thông qua. Ông cũng ghi nhận những vướng mắc, khó khăn của các dự án nhà ở hiện nay.

Trước mắt, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu phường sắp xếp, tận dụng các cơ sở cũ hiện có để đảm bảo không gian làm việc cho cán bộ, công chức.

Về kiến nghị phân bổ nhân sự có chuyên môn sâu, ông Đặng Minh Thông cho biết TP.HCM đã và tiếp tục lập các tổ công tác để cử lực lượng đến các địa bàn còn khó khăn về nhân sự nhằm hỗ trợ trực tiếp. Vì vậy, phường cần xác định rõ vị trí, lĩnh vực nào thiếu để TP bố trí cán bộ hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả công việc.

Cạnh đó, ông Đặng Minh Thông cũng yêu cầu phường nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I để rà soát, cập nhập bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường để triển khai đồng bộ. Cùng đó, tập trung mạnh mẽ cho giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, đặc biệt là tập trung tạo nguồn phát triển Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông lưu ý các sở, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai việc mua sắm trang thiết bị, đảm bảo hoạt động của các địa phương, đơn vị thông suốt; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng “cầm tay chỉ việc” và kết nối học tập kinh nghiệm từ các địa phương bạn...