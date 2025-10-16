TP.HCM ùn tắc tại 336 điểm, Sở Xây dựng làm gì để gỡ khó? 16/10/2025 17:50

(PLO)- Trước tình trạng TP.HCM có 336 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng đang đẩy nhanh hàng loạt dự án cửa ngõ và tổ chức lại giao thông để giảm áp lực.

Chiều 16-10, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã có thông tin về tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra vào TP.HCM.

Hiện TP.HCM có 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó có 186 điểm có nguy cơ cao, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ ra vào TP như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Quốc lộ 22, nút giao An Phú,…

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp thông tin tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ các dự án cửa ngõ

Để giảm ùn tắc, TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ một số dự án cửa ngõ như Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao An Phú. Ông Hợp cho biết đây là các dự án giao thông trọng điểm của TP và được lãnh đạo UBND TP, Sở Xây dựng hết sức quan tâm, tổ chức nhiều cuộc họp, kiểm tra hiện trường để nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đã có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong đó, dự án xây dựng đường Vành đai 2 đoạn 1 và đoạn 2 dự kiến khởi công tháng 1-2025, hoàn thành năm 2027; dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM – Long Thành (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2) dự kiến khởi công tháng 10-2025, hoàn thành năm 2026.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú đang triển khai thi công, dự kiến thông xe nhánh cầu vượt N2 trước ngày 31-12-2025, thông xe hầm chui HC1-02 trước ngày 15-1-2026, hoàn thành dự án vào tháng 9-2026.

Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thuỷ đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2026.

Ngoài ra, với các dự án như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 ( từ đầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ); cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ An Sương đến đường Vành đai 3); nâng cấp mở rộng trục Bắc – Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành) là những dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98, đầu tư theo phương thức đối tác công tư BOT, đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư.

Hiện nay, Sở Xây dựng và các chủ đầu tư đang phối hợp thực hiện nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành chậm nhất là năm 2028.

Dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ Ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM là nhà đầu tư, thực hiện theo phương thức đối tác công tư BOT. Hiện nay, đang thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh dự án; do vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án năm 2027.

Tăng cường tổ chức giao thông

Trong thời gian chờ thi công các công trình giao thông, ông Hợp cho biết Sở Xây dựng đã nghiên cứu tổ chức giao thông trên hệ thống hạ tầng giao thông hiện có nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Cụ thể, tại khu vực cảng Cát Lái đã triển khai điều chỉnh phân làn xe trên đường Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, tổ chức cho xe ô tô tải nặng, xe container lưu thông một làn đường, xe ô tô con, xe ô tô khách lưu thông một làn đường.

Trên Quốc lộ 51, Sở Xây dựng đã chỉ đạo sửa chữa các hư hỏng mặt đường, sơn lại toàn bộ hệ thống vạch sơn đã bị mờ trên tuyến. Đang phối hợp với Phòng CSGT nghiên cứu điểu chỉnh lại pha đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên tuyến Quốc lộ 51 cho phù hợp với thực tế.

Tại nút giao An Phú, phối hợp với Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công, đã điều chỉnh cho xe 2 bánh lưu thông vào đường song hành cao tốc để tổ chức 3 làn đường dành cho xe ô tô trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trên tuyến Quốc lộ 1 (đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh), nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, Sở Xây dựng đã tổ chức hạn chế tốc độ 30km/h đối với xe tải, xe container trong phần đường hỗn hợp từ ngày 13-9-2025.

Trên tuyến Quốc lộ 22 có khu vực giao lộ Dương Công Khi - Lê Lợi - Lê Quang Đạo là điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng đã điều chỉnh một số nội dung như cấm ô tô rẽ trái, quay đầu trong giờ cao điểm từ làn hỗn hợp đi Lê Quang Đạo vào nút giao (hướng đi TP.HCM), mở dải phân cách bên, cấm ô tô đi thẳng từ Lê Lợi vào nút giao trong giờ cao điểm;...

Trên tuyến Quốc lộ 13, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng CSGT và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp, Công ty Cổ phần Hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông dạng "làn sóng xanh" đối với các nút giao liên tiếp (ngã tư 22/12, ngã tư Hoà Lân, ngã 3 Nguyễn Thị Minh Khai); điều chỉnh đèn tín hiệu nút giao ngã năm Phước Kiến, ngã tư Sở Sao.

Đối với đoạn Quốc lộ 13 (từ Ngã tư Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước), Sở Xây dựng đang nghiên cứu phương án sử dụng dải phân cách di động để điều tiết giao thông tại các nút giao thường xuyên ùn tắc; cải tạo cống hộp tại rạch nước trên Quốc lộ 13 nhằm tạo thêm 1 làn xe ô tô.