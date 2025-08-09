TP.HCM và Khánh Hòa 'bắt tay' nâng tầm thương hiệu yến sào Việt Nam 09/08/2025 09:14

(PLO)-Lễ hội Yến sào TP.HCM 2025 thể hiện quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp đưa thương hiệu yến sào Việt Nam vươn tầm thế giới.

Ngày 8-8, tại TP Nha Trang, Sở Công Thương TP.HCM và Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sản phẩm yến sào.

Tại sự kiện, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp tổ chức Lễ hội Yến sào TP.HCM 2025 (Yen Festival - HCMC 2025).

Nội dung buổi làm việc tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu.

Lãnh đạo hai Sở cùng thống nhất, việc nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu quốc gia là yếu tố then chốt để định vị Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất các sản phẩm yến sào chất lượng cao trên thế giới.

Sự kiện hợp tác này thể hiện quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị bền vững và đưa thương hiệu yến sào Việt Nam vươn tầm thế giới.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM và Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết sự hợp tác này là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của thành phố trong việc nâng cao giá trị nông sản và phát triển thương hiệu yến nói riêng và đặc sản địa phương nói chung.

“Chúng tôi tin rằng, với các hoạt động trải nghiệm độc đáo và hội thảo chuyên sâu, Lễ hội Yến sào không chỉ kích cầu tiêu dùng nội địa mà còn là cơ hội vàng để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho ngành yến sào Việt Nam" - ông Phương nói.

Về phía Khánh Hòa, ông Huỳnh Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh địa phương tự hào có nguồn yến đảo thiên nhiên quý giá và ngành nuôi yến phát triển mạnh.

Theo ông, sự hợp tác này sẽ giúp các doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận thị trường lớn hơn một cách bài bản và chuyên nghiệp.

“Khánh Hòa cam kết sẽ mang đến lễ hội những sản phẩm yến sào chất lượng nhất, góp phần tôn vinh giá trị của đặc sản quốc gia”- ông Hải khẳng định.