TP.HCM xây 6,6km đường trên cao cho dự án nâng cấp đường gần 9.900 tỉ 09/09/2025 14:12

(PLO)- TP.HCM tính toán làm đường trên cao dài 6,6 km, 4 làn xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính (đường trên cao) thuộc dự án thành phần 2, nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành).

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư – hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT).

Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm tại khu vực phía Nam TP.HCM, nơi đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh, nhưng hạ tầng chưa theo kịp nhu cầu phát triển.

Thực tế, hiện tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ – một trong những trục chính của khu vực đang oằn mình gánh lượng phương tiện khổng lồ mỗi ngày.

Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp với cảng Hiệp Phước và các khu công nghiệp lớn ở Nhà Bè, đồng thời là lối ra vào của hàng ngàn hộ dân đang sinh sống tại các khu dân cư đông đúc.

Vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, từng đoàn xe container, xe tải nặng nối đuôi nhau nhích từng mét trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Nhiều tài xế cho biết có những ngày phải mất hơn 40 phút để đi quãng đường chỉ vài cây số từ Nguyễn Văn Linh vào cảng.

Trong khi đó, người dân di chuyển bằng xe cá nhân, đặc biệt là xe máy cũng lâm vào cảnh kẹt cứng, len lỏi khó khăn giữa các dòng xe lớn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trước thực tế đó, việc TP.HCM tổ chức cuộc thi tuyển kiến trúc cho dự án nhằm lựa chọn ý tưởng và phương án thiết kế kiến trúc tối ưu, khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc, đồng thời đảm bảo đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với công trình giao thông, góp phần tạo dựng hình ảnh kiến trúc phù hợp với diện mạo cảnh quan kiến trúc đô thị của TP.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (Nguyễn Hữu Thọ), đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài khoảng 8 km, tổng mức đầu tư gần 9.894 tỉ đồng. Riêng dự án thành phần 2 có mức đầu tư hơn 6.100 tỉ đồng, trong đó mở rộng mặt đường lên 60m, đáp ứng 10 làn xe.

Theo đó, phạm vi thi tuyển là hơn 6,6 km đường sẽ được xây dựng trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ cầu Rạch Đỉa đến gần nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng diện tích chiếm đất của tuyến đường trên cao khoảng 49,8 ha.

Phía dưới mặt đất bố trí các tuyến đường song hành hai bên, mỗi bên 3 làn xe, tốc độ tối đa 60 km/h. Trên tuyến có hai nút giao quan trọng tại đường Nguyễn Văn Linh và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đường Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên ùn ứ. Ảnh: Đào Trang

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam dự kiến sẽ lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng sẽ hoàn tất trong quý IV-2025; Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện từ quý IV-2025 đến quý III-2026; Các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách (bồi thường giải phóng mặt bằng, xây hai nút giao) dự kiến khởi công ngay trong quý IV-2025. Riêng dự án thành phần 2 bằng hình thức BOT sẽ được triển khai từ quý I-2026 và hoàn thành vào năm 2028.