Tranh cãi về cách bảo quản tương cà là nên để bên ngoài hay trong tủ lạnh?

(PLO)- Chỉ với năm từ “Ketchup. Goes. In. The. Fridge!!!” (tạm dịch: Sốt cà chua để trong tủ lạnh), một bài đăng trên mạng xã hội Twitter của thương hiệu thực phẩm Kraft Heinz đã gây ra một cuộc tranh luận về cách bạn nên bảo quản sốt cà chua của mình.

Thương hiệu Kraft Heinz, đơn vị sở hữu sốt cà chua nổi tiếng khắp thế giới, đã chia sẻ thông tin với nhiều dấu chấm câu như vậy trên Twitter với hơn 4 triệu người theo dõi của mình vào hôm kia, tờ CNN đưa tin. Một ngày sau đó, công ty này tiếp tục hỏi công chúng thông qua một cuộc thăm dò trên Twitter xem người tiêu dùng đã bảo quản sốt cà chua trong tủ lạnh hay chỉ đặt chúng ở trong những tủ bếp. "Bạn bảo quản tương của bạn ở đâu? Nó phải ở… trong tủ lạnh!" cuộc thăm dò đã nêu. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, câu trả lời "tủ lạnh" đã nhận được sự đồng thuận, theo 63,2% trong tổng số hơn 13.000 phiếu bầu. Trong khi đó, 36,8% số người được hỏi cho biết họ thích để sốt cà chua trong tủ bếp hơn. Một số người dùng Twitter cũng bày tỏ cảm giác không thích thú khi phải sử dụng tương cà lạnh, họ cho rằng tại nhà hàng người ta cũng bảo quản chúng trên những chiếc bàn ăn. Một số người dùng khác cho rằng tương nên bảo quản trong tủ lạnh, điều này không cần tranh cãi. Dẫu vậy, trước đó vào năm 2017, một người dùng Twitter đã đặt câu hỏi tương tự cho chi nhánh Heinz tại Hoa Kỳ thông qua trang web mạng xã hội này. Vào thời điểm đó, Heinz cũng đã trả lời rằng: "Do có tính axit tự nhiên, Heinz Ketchup có thể bảo quản lâu nhưng hãy bảo quản trong tủ lạnh sau khi mở để duy trì chất lượng sản phẩm".