Trên đường mua lúa giống về, người đàn ông rơi xuống mương nước tử vong

(PLO)- Một người đàn ông ở Đắk Lắk đi mua lúa giống thì rơi xuống mương nước, tử vong thương tâm.
Ngày 13-1, thông tin từ UBND xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể một nạn nhân tử vong dưới mương nước trên địa bàn.

LÚA GIỐNG.jpg
Lực lượng chức năng trục vớt thi thể ông D lên bờ. Ảnh: C.A

Nạn nhân được xác định là ông TVD (70 tuổi, ngụ xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 11-1, ông D điều khiển xe máy 78E1-13.301 lên nhà một người dân cùng địa phương để mua lúa giống.

Sau khi mua lúa giống xong, ông D ngồi chơi thêm một lúc, đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì lái xe ra về.

Đến khoảng 8 giờ ngày 12-1, vợ ông D là bà NTL không thấy chồng đâu, không liên lạc được nên đi tìm.

Khi đến địa phận thôn Phú Sen Đông, xã Phú Hòa 1, bà L phát hiện chiếc dép và chiếc xe của chồng nằm dưới mương thủy lợi nên trình báo cơ quan chức năng.

Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 13-1, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt thi thể ông D lên bờ.

TIẾN THOẠI
