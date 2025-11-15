Triển khai thực hiện đề án Đô thị thông minh trong năm 2026 15/11/2025 14:01

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng khẩn trương thành lập đoàn công tác hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án Đô thị thông minh, hoàn thành trong tháng 12-2025; triển khai thực hiện trong năm 2026.

Sáng 15-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Nói thật, làm thật, hiệu quả thật

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương thời gian qua. Dù vậy, ông nêu rõ nhiều nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai còn chậm tiến độ; tiến độ xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu vẫn chưa đồng đều.

Cùng với đó, hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng kinh tế; việc phân bổ, giải ngân kinh phí tuy đã có tiến triển nhưng chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Nhân lực cấp cơ sở còn thiếu và yếu; nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng vẫn còn thiếu hụt lớn…

Theo Thủ tướng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là quyết tâm chính trị ở một số nơi chưa đủ mạnh, vẫn còn tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm khi xử lý các vấn đề mới, chưa dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiều thể chế, cơ chế chính sách chậm được sửa đổi, cập nhật, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn và tốc độ phát triển của công nghệ…

Thủ tướng nhấn mạnh nhìn thẳng vào những hạn chế này, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hành động với tinh thần "nói thật, làm thật, hiệu quả thật" trong tổ chức thực hiện.

Ông cũng nhắc lại phương châm là tư tưởng phải thông, quyết tâm chính trị phải rất cao, quyết liệt trong hành động, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Đặc biệt, người dân là trung tâm, chủ thể, phải tham gia thực hiện và được thụ hưởng thành quả; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng, hiệu quả là động lực, là thước đo; cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay.

Cùng với đó, tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội; bảo đảm "3 không" và "2 có" là: "Có lợi cho Nhà nước, có lợi cho doanh nghiệp, có lợi cho nhân dân trên tinh thần hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng và không để thất thoát tài sản của Nhà nước, nhân dân".

100% TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính phạm vi cấp tỉnh

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự kiến năm 2026 sẽ dành khoảng 95 nghìn tỉ đồng ngân sách cho phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, chịu trách nhiệm đến cùng. Ông lưu ý các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Đặc biệt, phải có văn bản cam kết tiến độ và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu (các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ sớm ban hành trước ngày 25-11-2025). Ông lưu ý thí điểm đánh giá, xếp hạng chất lượng cơ sở dữ liệu trong năm 2025 và triển khai chính thức từ 2026.

Để đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, các bộ, ngành khẩn trương rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã toàn trình về dữ liệu.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tập trung sửa đổi, bổ sung 322 văn bản quy phạm pháp luật theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính và dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành mục tiêu 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính phạm vi cấp tỉnh.

Bộ Xây dựng được yêu cầu khẩn trương thành lập đoàn công tác hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh, hoàn thành trong tháng 12-2025, triển khai thực hiện trong năm 2026.

Bộ này cũng được giao phối hợp với một số địa phương xây dựng và triển khai mô hình "Cửa khẩu thông minh", bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu, quản lý tập trung, xử lý nhanh, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, nhằm phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Ngoài ra, Bộ này cần hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hoá bằng cấp, chứng chỉ hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12-2025, số hoá 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong quý I- 2026.