Trốn truy nã, về thăm nhà thì bị công an bắt giữ 22/01/2026 12:49

(PLO)- Sau một thời gian trốn truy nã tại khu vực giáp biên giới Campuchia, bị can về thăm gia đình thì bị công an bắt giữ.

Ngày 22-1, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, đã bắt giữ bị can Lê Duy Anh (23 tuổi, ngụ xã Trị An) sau hơn 4 tháng lẩn trốn theo quyết định truy nã về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ vụ án, trước đó Lê Duy Anh cùng bé gái 15 tuổi đến một nhà nghỉ tại xã Trị An. Sau khi vụ việc bị phát hiện và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Lê Duy Anh bỏ trốn khỏi địa phương.

Lê Duy Anh bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trong thời gian lẩn trốn, bị can di chuyển đến khu vực gần cửa khẩu Châu Đốc (An Giang), giáp biên giới Campuchia nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng. Công an xã Trị An đã nhiều lần đến gia đình vận động, gửi thư kêu gọi đầu thú, nhưng bị can vẫn lẩn trốn.

Ngày 20-1, Công an xã Trị An phát hiện Lê Duy Anh về thăm gia đình liền tổ chức lực lượng bắt giữ thành công.