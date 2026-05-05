Trung tướng Nguyễn Minh Đức: Không thể để đất vàng, đất kim cương nằm đó bao năm trời 05/05/2026 11:59

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho rằng không thể để những lô đất vàng, đất kim cương lại nằm đó bao năm trời, không sinh lời, gây bất lợi cho nền kinh tế, không mang lại lợi ích cho nhân dân và TP.HCM.

Sáng 5-5, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 8 tiếp xúc cử tri 9 phường gồm Tân Phú, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Tổ đại biểu gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Biến chủ trương cải cách thành kết quả

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hoàng Sang, phường Tân Phú, cho rằng cải cách thủ tục hành chính được nói rất nhiều, nhưng khi đi vào những hồ sơ cụ thể liên quan tới nhà đất và quyền tài sản của người dân thì lại rất chậm trễ và chồng chéo.

Cử tri Nguyễn Hoàng Sang, phường Tân Phú, nêu ý kiến. Ảnh: LÊ THOA

Ông đề nghị cần có mốc thời gian cụ thể cho việc giải quyết các hồ sơ tồn đọng để người dân được biết mình phải chờ đến bao giờ. Đồng thời, công khai rõ cơ quan nào là đơn vị chịu trách nhiệm chính nếu việc phối hợp giữa các cơ quan ban hành tiếp tục chậm trễ.

“Cần biến chủ trương cải cách thành kết quả mà người dân thật sự cảm nhận được, chứ không chỉ dừng lại ở những kế hoạch trên văn bản” - cử tri Sang nêu.

Cử tri Nguyễn Văn Đoài, phường Tân Phú, nêu ý kiến TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ thi công trường để phục vụ cho khai giảng năm học 2026 – 2027. Tuy nhiên, có một số phường trên địa bàn TP.HCM lại không có trường Trung học cơ sở nên các em phải học ở các phường lân cận. Điều này dẫn đến áp lực về trường lớp. Ông đề nghị phải xem xét lại việc quy hoạch trường lớp trên địa bàn.

Cử tri Nguyễn Văn Đoài, phường Tân Phú, nêu ý kiến. Ảnh: LÊ THOA



Cử tri Đoài cũng bày tỏ vui mừng khi khu đất số 1 Lý Thái Tổ đã để lâu năm không sử dụng nhưng nay đã thành công viên Lý Thái Tổ và trong đó có Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Tuy nhiên trên địa bàn cũng còn một số dự án treo khác, do vậy, cử tri TP đề nghị chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên hoặc không gian công cộng để người dân thụ hưởng.

“Nếu di dời trường Đại học Bách khoa ở 268 Lý Thường Kiệt ra Đại học Quốc gia thì khu vực trung tâm sẽ có một diện tích tương đối lớn” – ông nêu.

Cử tri Nguyễn Văn Lân, phường Tây Thạnh, đặt câu hỏi: Công trình chống ngập 10.000 tỉ chậm trễ hơn 10 năm nay, khi nào hoàn thành và đưa vào sử dụng?

Ông đề nghị các đại biểu Quốc hội giám sát và trả lời cho cử tri được rõ. Đồng thời, có chính sách tháo gỡ vướng mắc cho công trình chống ngập này. “Phải quy trách nhiệm về sự thất thoát, lãng phí trong 10 năm qua. Phải có cá nhân chịu trách nhiệm, phải có tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm” - cử tri Lân nêu.

Không thể để những lô đất vàng nằm đó

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết tổ đại biểu Quốc hội ghi nhận tất cả kiến nghị và sẽ có ý kiến với UBND TP.HCM để xem xét giải quyết từng vấn đề.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Liên quan kiến nghị giải quyết tốt các thủ tục hành chính về đất đai, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho rằng đây là mệnh lệnh trong các Nghị quyết của Đảng. Mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra thông điệp sẽ giảm đi hơn 600 thủ tục hành chính ngay trong năm nay. Trong đó, chủ yếu là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. “Chúng tôi cũng rất trăn trở, dù không thể một sớm một chiều nhưng với vai trò đại biểu Quốc hội chuyên trách, chúng tôi nghiên cứu hàng ngày, hàng giờ” – ông nói.

Theo ông, lĩnh vực đất đai đang gặp vướng ở nhiều luật như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Lâm nghiệp... dẫn đến câu chuyện chồng chéo trong luật, cần được tháo gỡ từng nút một. Đại biểu Đức nhấn mạnh trong quá trình nghiên cứu, đại biểu sẽ cố gắng phát hiện hết điểm nghẽn về thủ tục hành chính để kiến nghị các cấp cùng nhau tháo gỡ.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, trao đổi với cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Liên quan đến dự án treo, dự án tồn đọng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết tại kỳ họp thứ nhất, Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã có chủ trương quyết liệt về việc tháo gỡ các dự án một cách minh bạch, rõ ràng. Những dự án có hành vi sai phạm, không thể khắc phục, gây ra hậu quả, sẽ được xử lý rất nghiêm và khơi thông nguồn lực xã hội.

“Không thể để những lô đất vàng, đất kim cương lại nằm đó bao năm trời, không sinh lời, gây bất lợi cho nền kinh tế, không mang lại lợi ích cho nhân dân, cho TP” - đại biểu Đức nhấn mạnh và cho biết nghị quyết về vấn đề này đã có hiệu lực thi hành, Trung ương đang hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Về công trình chống ngập 10.000 tỉ đồng, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết lãnh đạo Trung ương đã có chỉ đạo và TP.HCM cũng đã có phương án giải quyết. Ông hy vọng dự án sẽ sớm đưa vào hoạt động. “Cử tri có đặt vấn đề về cá nhân, cơ quan chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ có yêu cầu UBND TP có báo cáo để đại biểu Quốc hội tổng hợp” – đại biểu nói.