Trường ĐH Công thương TP.HCM tiếp nhận hơn 1.190 đầu sách quý từ 2 Việt kiều Mỹ 08/11/2025 20:02

(PLO)- Trường ĐH Công thương TP.HCM vừa tiếp nhận hơn 1.190 đầu sách ngoại văn do cố GS Trần Hữu Dũng và TS Võ Tá Hân trao tặng.

Ngày 8-11, Trường ĐH Công Thương TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận 1.191 đầu sách ngoại văn của hai Việt kiều Mỹ là cố GS Trần Hữu Dũng và TS Võ Tá Hân trao tặng.

Trong đó, có 880 đầu sách ngoại văn chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, du lịch trong tủ sách của cố GS Trần Hữu Dũng. Đây là những cuốn sách quý đã được cố GS Dũng sưu tầm, gìn giữ trong suốt cuộc đời giảng dạy, nghiên cứu, nay được trao lại cho các thế hệ sinh viên Việt Nam trong nước theo đúng di nguyện của ông.

Đồng thời, có 311 đầu sách ngoại văn trong chương trình Books For Viet Nam của TS Võ Tá Hân trao tặng.

Gia đình cố GS Trần Hữu Dũng trao bảng tượng trưng cho PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi nhận sách, PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM, gửi lời tri ân đến cố GS Trần Hữu Dũng và TS Võ Tá Hân đã trao tặng cho nhà trường những cuốn sách quý.

Ông khẳng định những cuốn sách này không chỉ là nguồn thông tin giúp thầy cô tham khảo cho các bài giảng, cho các em học tập, tiếp cận tri thức tốt hơn, nghiên cứu sâu hơn về các kiến thức từ các nước tiên tiến.

TS Võ Tá Hân là người đã khởi xướng và thực hiện chương trình Books For Viet Nam. Qua 32 năm, chương trình đã mang hơn 1 triệu đầu sách đến hơn 70 trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam, trị giá hàng chục triệu USD.

Hiện chương trình vẫn tiếp tục duy trì hành trình ý nghĩa này, đặc biệt mang những cuốn sách chứa đầy kiến thức và cả tâm huyết của gia đình GS Võ Tá Hân, đến gần với giới trẻ, với sinh viên, khuyến khích các em đọc, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, trang bị kiến thức cho mình.

Gia đình TS Võ Tá Hân trao bảng tượng trưng cho trường ĐH Công thương TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

GS Trần Hữu Dũng (1945 - 2023) là giáo sư kinh tế học của Đại học Wright State tại Dayton, Ohio, Hoa Kỳ. Ông cũng là chủ nhân trang web Viet-studies nổi tiếng với rất nhiều thông tin đa dạng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa Việt Nam cũng như thế giới.

Tại buổi lễ tặng sách, Trường ĐH Công thương TP.HCM cũng trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ học bổng Võ Tá Hân. Phần học bổng này cũng được trao tặng lại cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP.HCM) tại buổi lễ.