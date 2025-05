Truy bắt kẻ dùng dao tấn công hai công an ở Gia Lai trọng thương 31/05/2025 10:32

(PLO)- Bị công an yêu cầu dừng xe kiểm tra, nghi can dùng dao tấn công hai công an ở Gia Lai trọng thương rồi bỏ trốn.