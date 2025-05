Truy tố 23 bị can vụ mang quan tài đến nhà chủ hụi gây áp lực đòi nợ 29/05/2025 18:42

(PLO)- Bức xúc vì chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, các con hụi mang quan tài, in ảnh thờ, cáo phó đến nhà chủ hụi gây áp lực và đều bị truy tố.

VKSND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ việc mang quan tài đến gây áp lực đòi nợ chủ hụi xảy ra tại chợ Phú Thủy, TP Phan Thiết vào ngày 10-11-2023.

Theo đó, cùng tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 BLHS, 20 bị can bị truy tố theo điểm a, khoản 2; 3 bị can bị truy tố theo khoản 1.

Theo cáo trạng, do bức xúc việc chủ hụi là bà Ngô Thị Loan Chi (34 tuổi, trú phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) tuyên bố vỡ hụi và không liên lạc được, những người có tham gia chơi hụi do bà Chi tổ chức đã lập một nhóm kín trên mạng xã hội.

Những người này đã bàn bạc với nhau cùng hùn tiền mua quan tài, cáo phó, in ảnh thờ, mua trứng thối và các vật dụng khác mang đến nhà bà Chi ở chợ Phú Thủy để gây áp lực đòi tiền.

Trưa 10-11-2023, những người này khiêng quan tài xuống xe ô tô để trước nhà của chủ hụi và phân công người nhận nhiệm vụ đặt ảnh thờ lên quan tài, đốt nhang, dán ảnh thờ lên tường nhà, đọc cáo phó, rả muối, tiền vàng mã, ném trứng thối vào nhà chủ hụi…

Lực lượng Công an có mặt để vãn hồi trật tự.

Ngoài ra một nhóm khác đứng trước nhà chủ hụi la lớn với nội dung: “Trả tiền đi chị Elly" để quay phim phát trực tiếp lên Facebook gây mất an ninh trật tự. Khoảng 30 phút sau thì lực lượng công an đến giải tán.

Bên cạnh những người trực tiếp mang quan tài đến nhà chủ hụi gây rối, VKSND TP Phan Thiết cũng truy tố những người tham gia bán quan tài, thợ làm ảnh thờ, in cáo phó, với vai trò đồng phạm.

Công an phong tỏa, khám xét nhà chủ hụi.

Hành vi của những người nói trên được xác định xâm phạm an toàn công cộng, các quy tắc, sinh hoạt nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Được biết các bị can đều được tại ngoại.

Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 18-11-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam Ngô Thị Loan Chi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ hụi Ngô Thị Loan Chi bị bắt giam.

Bước đầu xác định đường dây hụi do Ngô Thị Lan Chi làm chủ được xác định có 46 người liên quan và số tiền đã đóng cho Chi là gần 18 tỉ đồng.