Bắt khẩn cấp 1 phụ nữ xưng luật sư vào trụ sở công an yêu cầu thả người 27/05/2025 14:15

Ngày 27-5, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã bắt khẩn cấp Phan Thị Mai Hương (44 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình) và Nguyễn Thị Thu Hồng (36 tuổi, ngụ Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi kích động gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích và một số hành vi khác.

Nguyễn Thị Thu Hồng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt khẩn cấp.

Theo hồ sơ, tháng 9-1998, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định thu hồi 319,6 ha đất trống có cây bụi, đất hoang hóa, bạc màu do Hạt kiểm lâm khu Lê quản lý và tạm giao cho công ty lâm sản để trồng rừng sản xuất, hiện đất do Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận quản lý.

Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận đã lấn chiếm đất của dân nên liên tục xảy ra xung đột.

Chiều 21-5-2025, có ba người đàn ông thuê hai xe máy cày vào cày đất ở khu vực trên và Ban Giám đốc Xí nghiệp đã chỉ đạo nhân viên bảo vệ đến hiện trường để ngăn chặn. Trong quá trình ngăn chặn, giữa nhân viên bảo vệ của xí nghiệp và nhóm người trên phát sinh mâu thuẫn. Lúc này, có khoảng 10 người dân tập trung đến khu vực trên, trong đó có bà Phan Thị Mai Hương.

Trong lúc hai bên giằng co thì bà Phan Thị Mai Hương đã cầm cây gỗ đánh vào đầu anh ĐAĐ, nhân viên Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận gây thương tích rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường. Riêng anh Đ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận.

Đến khoảng 8 giờ hôm sau 22-5, nhóm người trên cùng với khoảng 20 người khác tiếp tục kéo đến khu đất trên để ngăn cản Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận trồng cây.

Ban Giám đốc Xí nghiệp đã cử khoảng 20 nhân viên đến để giải quyết vụ việc thì tiếp tục xảy ra giằng co, đánh nhau. Hậu quả một số người dân và nhân viên xí nghiệp bị thương tích nhẹ. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Phan Thị Mai Hương về hành vi cố ý gây thương tích.

Bà Phan Thị Mai Hương bị bắt khẩn cấp.

Đáng chú ý, trong các lần xảy ra vụ việc và công an bắt khẩn cấp bà Hương đều xuất hiện bà Nguyễn Thị Thu Hồng liên tục quay phim, ghi hình rồi nhắn tin, điện thoại cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an Bình Thuận thách thức, cho rằng công an bắt người trái phép. Thậm chí bà Hồng còn kích động, tụ tập đông người đến trụ sở công an gây rối, yêu cầu thả người.

Bà Hồng quay phim tại hiện trường và đến trụ sở công an yêu cầu thả người.

Được biết, bà Hồng thường tự xưng là luật sư và nhiều người dân đã ký hợp đồng ủy quyền cho bà Hồng khiếu nại về đất đai tại khu vực này. Tuy nhiên, bà Hồng không phải là luật sư.

Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra.