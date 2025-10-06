Từ VVIP đến GA: Hành trình cảm xúc độc bản cùng G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City 06/10/2025 14:48

(PLO)- Siêu concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] diễn ra ngày 8-11 tại 8Wonder Ocean City sẽ chính thức mở bán vé vào ngày 7, 8 và 9-10, với mức giá từ 2 đến 8 triệu đồng mang đến cho khán giả hàng loạt đặt quyền hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên cơn sốt săn lùng chưa từng thấy ngay khi mở bán.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] đã đi qua nhiều thành phố lớn trên thế giới, làm nên hàng chục đêm diễn liên tiếp cháy vé, khẳng định vị thế độc tôn của G-DRAGON trong âm nhạc đương đại. Giờ đây, khi chuyến lưu diễn huyền thoại ấy dừng chân tại 8Wonder Ocean City – Vinhomes Ocean Park 3, hệ thống vé đa dạng mang đến trải nghiệm xứng tầm cho mọi khán giả từ cơ hội tiến thật gần thần tượng, chạm tay vào không khí sân khấu, đến những vị trí lý tưởng để thưởng thức toàn bộ màn trình diễn trong sự thoải mái và trọn vẹn nhất.

Nếu như ở các chặng quốc tế, khu vực VVIP luôn là “giấc mơ xa xỉ” thì tại Việt Nam, những tấm vé VVIP một lần nữa khẳng định giá trị độc tôn khi đưa fan đến gần G-DRAGON hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là cơ hội ngồi ở vị trí sát sân khấu, nơi từng ánh nhìn, từng cử chỉ của “anh Rồng” đều rõ nét đến mức có thể chạm vào trái tim người hâm mộ, mà còn là đặc quyền hiếm hoi để tham dự buổi tổng duyệt sound check - khoảnh khắc riêng tư mà chỉ số ít fan trên thế giới được chứng kiến. Chủ nhân của những tấm vé VVIP còn được tiễn G-DRAGON trong sự kiện send off, lưu giữ cảm xúc tiễn biệt khó có thể lặp lại. Đi kèm với đó là bộ quà tặng độc quyền gồm thẻ, dây đeo và card ảnh, trở thành kỷ vật đặc biệt cho hành trình độc tôn này. Với số lượng cực kỳ giới hạn, VVIP xứng đáng được vinh danh là “tấm vé vàng” mà bất kỳ FAM nào cũng khao khát sở hữu.

Ngay sau VVIP, hạng vé VIP mở ra một hành trình trọn vẹn không kém phần đặc biệt. Được bố trí ở khu vực gần sân khấu với góc nhìn lý tưởng, VIP giúp người hâm mộ chìm đắm trong từng giai điệu, từng khoảnh khắc cháy bỏng của G-DRAGON mà không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Sở hữu vé VIP đồng nghĩa với việc fan cũng được hòa mình vào buổi tổng duyệt sound check, nơi G-DRAGON bước ra với hình ảnh giản dị và chân thực nhất. Bộ quà tặng độc quyền đi kèm càng khiến chiếc vé này trở thành minh chứng đáng tự hào, một kỷ vật cá nhân đánh dấu sự hiện diện của bạn trong một sự kiện lịch sử lịch sử đối với FAM Việt Nam.

Nếu như VVIP và VIP đem lại sự cận kề hiếm có, thì hạng vé PREMIUM lại trao cho khán giả một đặc quyền khác: góc nhìn chính diện, bao quát toàn bộ sân khấu và hiệu ứng ánh sáng hoành tráng. Ngồi tại PREMIUM, fan không chỉ ôm trọn hình ảnh G-DRAGON rực cháy trên từng nhịp bước mà còn được thưởng thức toàn cảnh sân khấu với những thiết kế công phu, ánh sáng mãn nhãn và từng chi tiết nghệ thuật được tính toán hoàn hảo. Từng hàng ghế PREMIUM đều được đảm bảo tầm nhìn đẹp, mang lại trải nghiệm thoải mái nhưng vẫn đầy trọn vẹn, đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thưởng thức concert như một bữa tiệc âm nhạc – thị giác đỉnh cao.

Nếu muốn hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt nhất, nơi từng tiếng hò reo dội thẳng vào tim, thì các khu vực GA chính là “sân chơi” đích thực. Đặc biệt, GA 2 - vị trí trung tâm ngay sau khu VIP được đánh giá là một trong những lựa chọn hấp dẫn bậc nhất với tầm nhìn trực diện và khoảng cách lý tưởng để vừa bắt trọn sân khấu vừa cảm nhận hết nguồn năng lượng bùng nổ. Đứng trong biển người GA, khán giả sẽ thấu hiểu trọn vẹn cảm giác “cùng chung nhịp đập” với hàng chục nghìn fan, tạo nên ký ức tập thể FAM không thể phai mờ.

Hệ thống ghế CAT từ CAT1 đến CAT6 mang lại lựa chọn vừa chill vừa phù hợp số đông. Ở CAT1, CAT2 khán giả vẫn có thể cảm nhận sức nóng từ sân khấu, trong khi các hạng CAT3, CAT4 đem lại tầm nhìn cân bằng và trọn vẹn. CAT5, CAT6 lại hấp dẫn bởi góc nhìn bao quát, nơi có thể ngắm trọn biển lightstick rực sáng và toàn cảnh sân khấu hoành tráng. Với mức giá dễ tiếp cận cùng trải nghiệm thoải mái, các hạng vé CAT chính là lựa chọn hoàn hảo để ngồi chill, tận hưởng không khí concert trong sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn FAM.

Là thành viên gạo cội của BIG BANG, G-DRAGON từ lâu đã được xem như nguồn cảm hứng thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp K-pop trên toàn cầu, nổi bật với âm nhạc đột phá cùng sức ảnh hưởng định hình xu hướng thời trang. Sau 7 năm vắng bóng các dự án solo, anh đã có màn trở lại bùng nổ vào năm 2024 với single Power, nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng và nhận về vô số lời khen ngợi. Tiếp nối thành công ấy, ngày 25-2-2025, G-DRAGON chính thức phát hành album phòng thu thứ ba được chờ đợi từ lâu, Übermensch, cũng là dự án solo dài hơi đầu tiên sau hơn 11 năm.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] đã biến ước mơ của hàng triệu người hâm mộ Việt trở thành hiện thực, đưa thần tượng đến gần hơn bao giờ hết. Đêm diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] diễn ra vào ngày 8-11-2025 tại 8Wonder Ocean City với 8Wonder là đơn vị tổ chức sẽ không chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp của G-DRAGON, mà còn là khoảnh khắc để khán giả Việt tự hào rằng họ đang được sống trong một kỷ nguyên mà những huyền thoại thế giới chọn Việt Nam làm điểm dừng chân xứng tầm.