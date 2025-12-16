Túi Hermes đặc biệt trong vụ Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị truy tố 16/12/2025 05:33

(PLO)- Khi chuẩn bị nghỉ hưu, cựu quyền Chủ tịch Tập đoàn Cao su được 2 lãnh đạo doanh nghiệp mới đi ăn và đưa món quà cảm ơn trong túi giấy màu cam hiệu Hermes.

Như PLO đưa tin, ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; Công ty Cao su Bà Rịa; UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với 22 bị can về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sai phạm trong vụ án liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất 6.2019m2 tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Món quà cảm ơn

Theo kết luận điều tra, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước, phải thực hiện việc xử lý, sắp xếp theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Tuy nhiên, bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su) không triển khai theo phương án sắp xếp.

Cuối năm 2009, bị can Lê Quang Thung chủ động thỏa thuận, thống nhất với bị can Lê Y Linh (cựu giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Tín) về việc bán khu đất trên với giá 1.200 USD/m2.

Hình thức bán là thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín. Theo thỏa thuận, bị can Linh phải chi riêng 1,2 triệu USD (tương ứng 200 USD/m2) cho Thung.

Ngày 30-11-2009, bị can Linh, Dừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn để thống nhất cùng mua khu đất trên. Về phía Linh có trách nhiệm lo tài chính còn Dừa có trách nhiệm thực hiện các thủ tục dự án. Linh hưởng lợi nhuận tương ứng là 80%, còn Dừa là 20%.

Theo thỏa thuận, Thung chỉ đạo cấp dưới ký các thủ tục để thành lập Công ty Phú Việt Tín và đề nghị UBND thành phố thu hồi khu đất trên để giao cho Công ty Phú Việt Tín. Toàn bộ con dấu, hồ sơ pháp lý của công ty này được giao cho Linh, Dừa quản lý.

Tiến hành xong các thủ tục, đến ngày 27-1-2010, Thung tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình, đề xuất phương án “chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Công ty Retro Havest Finance của Lê Y Linh) với giá trị hơn 7,1 triệu USD.

Lấy lý do khu đất có đường quy hoạch cắt ngang, bị can Linh và Dừa đề nghị giảm giá đất và được bị can Thung đồng ý với mức giá chuyển nhượng còn 950 USD/m2, giảm diện tích đất chuyển nhượng từ 6.201m2 còn 5.725m2.

Đến khoảng cuối năm 2011, khi Lê Quang Thung chuẩn bị nghỉ hưu thì Lê Y Linh chuẩn bị 300.000 USD trong túi giấy màu cam hiệu Hermes.

Sau đó, Linh và Đặng Phước Dừa mời Thung ăn tối tại một nhà hàng trên đường Lê Duẩn, quận 1 (cũ), TP.HCM để cám ơn Thung đã chỉ đạo bán 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín. Khi ăn xong, Dừa cầm túi tiền này xuống xe đưa cho Thung.

Đồng thời, Linh, Dừa đưa 250 triệu đồng cho Nguyễn Thành Châu, Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai nhân dịp tết Nguyên đán năm 2011 và đưa 50.000 USD cho Nguyễn Công Tài, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Cao su Bà Rịa nhân dịp Tài nghỉ hưu vào tháng 3-2013 để cảm ơn.

Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi

Khoảng tháng 11-2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan biết thông tin Linh, Dừa muốn bán dự án trên nên tìm hiểu dự án. Căn cứ hồ sơ dự án, bị can Loan xem thực tế khu đất, kiểm tra quy hoạch và biết rõ Công ty Phú Việt Tín mới được giao đất, chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, bị can Loan đàm phán với Linh, Dừa mua lại dự án và thống nhất để bị can Linh ủy quyền cho Dừa ký “hợp đồng hứa bán” với giá 460 tỉ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất).

Quá trình chuyển nhượng, UBND TP có phê duyệt lại giá đất. Do đó, trên cơ sở văn bản đề nghị của Linh, Dừa, Tập đoàn Cao su cho phép tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng khu đất trên nhưng không được giảm giá bán.

Đến ngày 6-8-2014 và ngày 8-8-2014, Linh, Dừa đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bị can Loan với giá hơn 271 tỉ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Theo cơ quan điều tra, trừ số tiền hơn 114 tỉ đồng phải trả cho Tập đoàn Cao su, bị can Linh và Dừa hưởng lợi hơn 157 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng, thuộc Tập đoàn Novaland) cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín để thu về hơn 846 tỉ đồng. Trừ các chi phí, CQĐT xác định bà Loan hưởng lợi hơn 297 tỉ đồng.