Kết quả bốc thăm VCK Futsal Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam gặp lại ba “cố nhân” ở bảng B 05/11/2025 15:03

(PLO)-Tuyển Việt Nam rơi vào bảng B vòng chung kết Futsal Asian Cup 2026 gặp toàn "người quen", trong đó có hai bại tướng...

AFC vừa hoàn tất kết quả bốc thăm 4 bảng đấu vòng chung kết (VCK) futsal Asian Cup 2026. Theo đó tuyển Việt Nam gặp lại ba “cố nhân”.

Tuyển Futsal Việt Nam ở bảng B cùng với Lebanon, Kuwait và Thái Lan. Lebanon từng cùng bảng E ở vòng loại với Futsal Việt Nam (thi đấu tại Hàng Châu, Trung Quốc), Việt Nam thắng Lebanon 4-0.

Tuyển Futsal Việt Nam từng đánh bại Lebanon 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2026 cách đây hơn 1 tháng. Ảnh:AFC

Trong khi đó, trước khi đến Hàng Châu, Việt Nam sang Kuwait đá hai trận giao hữu toàn thắng. Tuyển Kuwait hiện nay do cựu HLV tuyển Việt Nam Bruno Garcia dẫn dắt.

Còn với Thái Lan thì tuyển Futsal Việt Nam quá quen mặt, gần nhất là hai đội chạm trán với nhau ở bảng A, Asian Cup 2024 ngay trên đất Thái Lan và tại giải Vô địch Đông Nam Á.

Nhìn chung, kết quả bốc thăm như thế là ổn với đội tuyển Futsal Việt Nam.

Tuyển Futsal Việt Nam lại quá quen mặt với tuyển Thái Lan ở sân chơi 5 người. Ảnh: AFF

Ở 3 bảng còn lại, bảng C hơi căng khi có Nhật Bản, Uzbekistan,Tajikistan và Úc. Căng ở đây là căng cho Úc và Tajikistan. Tương tự bảng D rất thách thức cho Malaysia khi có sự hiện diện của Iran, Afghanistan và Saudi Arabia.

Tuyển Futsal Việt Nam chuẩn bị cho VCK futsal Asian Cup 2026 rất chu đáo vì nó nằm trong chuỗi chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan. Sau SEA Games là đến futsal Asian Cup 2026 ngay đầu năm tới.

Bốn bảng đấu futsal Asian Cup 2026, Việt Nam ở bảng B rất ổn.

Với chủ nhà Indonesia, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á ở bảng A cùng với Iraq, Kyrgyzstan và Hàn Quốc. Với trình độ của futsal Indonesia nhất định thầy trò HLV Hector Souto sẽ có vé nhất bảng vào tứ kết.

VCK futsal Asian Cup 2026 diễn ra từ ngày 27-1 đến 7-2 tại Jakarta.

+ Nhóm hạt giống:

Nhóm 1: Indonesia (thứ hạng FIFA- 23), Iran (5), Thái Lan (11), Nhật Bản (13) Nhóm 2: Uzbekistan (19), Việt Nam (26), Afghanistan (33), Iraq (41) Nhóm 3: Kuwait (43), Tajikistan (46), Saudi Arabia (48), Kyrgyzstan (49), Nhóm 4: Úc (53), Lebanon (54), Hàn Quốc (73), Malaysia (81).

+ Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Indonesia, Iraq, Kyrgyzstan, Hàn Quốc

Bảng B: Thái Lan, Việt Nam, Kuwait, Lebanon

Bảng C: Nhật Bản, Uzbekistan, Tajikistan, Úc

bảng D: Iran, Afghanistan, Saudi Arabia, Malaysia