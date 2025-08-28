Ung thư buồng trứng có di truyền không? 28/08/2025 10:29

(PLO)- Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh khá phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Ung thư buồng trứng thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng nên khó nhận biết. Khi phát hiện thường bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn.

Thống kê cho thấy, ung thư buồng trứng chỉ chiếm 3% trong tổng số các bệnh lý ung thư. Bệnh thường gặp ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển, tuy nhiên, tỉ lệ tử vong lại nhiều ở những nước có thu nhập thấp.

Ung thư buồng trứng không có dấu hiệu sớm rõ rệt, khi phát hiện thường đã ở giai đoạn muộn. Ảnh minh họa.

Nhóm nguy cơ cao

Tiền sử gia đình: Mẹ, chị, em gái ruột mắc bệnh ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư đại tràng làm tăng nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.

Tiền sử bản thân: Những phụ nữ có tiền sử mắc bệnh ung thư vú và ung thư đại tràng có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn

Tuổi: Nguy cơ ung thư buồng trứng tăng cao theo tuổi, thường trên 50 và tăng cao ở những người trên 60 tuổi.

Mang thai và sinh con: những người chưa từng sinh con nguy cơ ung thư cao hơn người đã sinh con.

Sử dụng thuốc kích thích phóng noãn: Có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.

Điều trị hormon thay thế.

Uống rượu (tăng nguy cơ 57%), béo phì (tăng nguy cơ 28%)/.

Dấu hiệu nhận biết

Như đã nói, các triệu chứng ban đầu của ung thư buồng trứng thường không rõ ràng nên dễ nhầm lẫn với triệu chứng của nhiều bệnh lý thường gặp khác.

Do vậy, khuyến cáo chị em phụ nữ cần khám phụ khoa định kỳ để được các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán chính xác, nhất là khi có những thay đổi lạ thường và dai dẳng sau:

- Cảm thấy đầy bụng hoặc đau bụng vùng khung chậu, phía dưới rốn

- Ăn uống không ngon miệng

- Sút cân không rõ lý do

- Rối loạn đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, táo bón

- Ợ nóng

- Đau lưng

- Đi tiểu thường xuyên: do khối u chèn ép bàng quang

- Hay mệt mỏi và cáu gắt

- Chu kỳ kinh nguyệt bất thường, chảy máu âm đạo sau bất thường sau mãn kinh

- Đau rát khi quan hệ tình dục.