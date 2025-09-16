Ước mơ bình dị của bé trai dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk 16/09/2025 16:37

(PLO)- Bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết trong vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk mơ ước sau này học nghề sửa chữa ô tô để có tiền xây nhà cho bà và chị gái.

Ngày 16-9, ông Nguyễn Hữu Luật, Phó chủ tịch UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã giao Phòng Văn hóa phường Thành Nhất chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để tham mưu các cấp khen thưởng bé trai dũng cảm TCK (12 tuổi, ngụ phường Thành Nhất), do đã gan dạ, mưu trí cứu bạn thoát nạn.

Ước xây được nhà cho bà và chị gái

Trước đó, rạng sáng 13-9, K nghe tiếng kêu cứu của bạn là Trần Tấn P (13 tuổi) nên lập tức mở cửa, đưa bạn vào nhà.

Cháu K được ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương do có hành động dũng cảm. Ảnh: H.T

Trong nhà không có người lớn, nhưng khi nghe Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, kẻ sát nhân máu lạnh đã sát hại 3 người trong gia đình P) đập cửa, hù dọa, cháu K vẫn kiên quyết không mở.

Theo lời cháu K kể lại, lúc đó run sợ nhưng cháu vẫn lấy nước, lấy chăn đắp cho bạn đỡ lạnh, cố gắng cầm máu cho bạn, đợi khi thấy công an xuất hiện là tung cửa ra kêu cứu.

Nhờ hành động dũng cảm, gan dạ của cháu K nên P là nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk. Hiện cháu P đã qua cơn nguy kịch, tự ăn, nói được.

Khi câu chuyện cháu K dũng cảm cứu bạn được lan tỏa cũng là lúc hoàn cảnh đáng thương của cháu được nhiều người biết tới.

Bà Thạch Thị Thanh Thúy (cô ruột cháu K), cho biết cha mẹ K không đăng ký kết hôn. Khi sinh K được vài tháng, hai vợ chồng em trai bà lục đục rồi đường ai nấy đi, bỏ lại cháu K cho bà nội chăm bẵm.

Mới đây, bà nội của K bị tai biến, liệt giường. Vì vậy, K và chị gái (13 tuổi) vừa phải tự túc mọi thứ, vừa chăm lo cho bà.

Cháu K và chị gái 13 tuổi sống cùng bà nội bị tai biến, nằm liệt giường, hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: H.D

Vẫn lời bà Thúy, vợ chồng bà thường xuyên đi làm rẫy, cách nhà khoảng 60 km nên việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu rất khó khăn. Dù vậy, thời gian qua bà cũng cố gắng tìm mọi cách để lo cho 2 cháu nhỏ được ăn học.

"Do bà nội tai biến nên 2 cháu vất vả hơn. Tôi rất mong cơ quan chức năng tạo điều kiện để hỗ trợ cháu có điều kiện học tập tốt hơn”, bà Thúy mong mỏi.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cháu K vẫn chăm ngoan, quyết học hành nên người. Khi được hỏi về ước mơ của mình, K chia sẻ: "Cháu muốn đi học nghề sửa ô tô để sau này làm có tiền, xây nhà cho bà nội và chị gái”.

Luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cháu K

Theo bà Nguyễn Thị Giang, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Thành Nhất), hiện cháu K đang là học sinh lớp 5 của trường.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ sát hại bốn người. Ảnh: T.T

Bà Giang cho biết cháu K là học sinh lễ phép, ngoan hiền. Do hoàn cảnh đặc biệt nên cháu được nhà trường, thầy cô thường xuyên quan tâm, giúp đỡ.

“Nhà trường luôn ưu tiên để cháu K có điều kiện học hành. Mỗi khi trường kêu gọi được mạnh thường quân, cháu K cũng là người đầu tiên được nhận hỗ trợ”, bà Giang nói.

Vẫn lời bà Giang, vào đầu năm học mới, tất cả thầy cô giáo trong trường đã góp được hơn 2 triệu đồng để hỗ trợ cháu K. Ngoài ra, một số người còn tặng quần áo mới và dép cho cậu học trò nghèo. Dù vậy, cháu K vẫn rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của gia đình, địa phương để vững bước trên con đường học tập.

Trước đó, hôm 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã gặp gỡ, biểu dương cháu K vì hành động dũng cảm, mưu trí của cháu đã cứu được một mạng người.

Ngoài việc biểu dương, ông Văn đề nghị lãnh đạo địa phương khen thưởng hành động dũng cảm, mưu trí của cháu K. Ngoài ra, ông Văn cũng yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với nhà trường xem xét, có phương án hỗ trợ để cháu K có điều kiện học tập tốt nhất.