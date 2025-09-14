Biểu dương bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết trong vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk 14/09/2025 13:04

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương bé trai dũng cảm, mưu trí cứu bạn thoát chết trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong.

Sáng 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân vụ sát hại 4 người trong gia đình, xảy ra trên địa bàn phường Thành Nhất.

Bé trai dũng cảm cứu bạn được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương. Ảnh: T.H

Đồng thời, ông Văn đã gặp gỡ cháu TCK (12 tuổi, hàng xóm của các nạn nhân) để động viên, biểu dương sự mưu trí, dũng cảm của cháu đã cứu được một người thoát chết.

Trước đó, vào thời điểm xảy ra vụ án, cháu K nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân Trần Tấn P (13 tuổi) ở phía sau nhà.

Do chơi chung với nhau nhiều năm qua nên K nhận ra tiếng bạn. Dù đêm khuya, trong nhà không có người lớn nhưng K vẫn mở cửa, đưa bạn vào nhà và nhanh chóng chốt cửa lại.

Kẻ gây án sau đó đập cửa, hù dọa nhưng K kiên quyết không mở. Đến khi thấy công an, K chạy ra kêu cứu và nhờ đưa P đến bệnh viện. Nhờ vậy, hiện P là nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm án.

Tại buổi gặp gỡ, ông Văn cho biết qua tìm hiểu thì hoàn của cháu K rất éo le. Cha mẹ cháu đã bỏ đi từ khi cháu còn nhỏ. Hiện, hai chị em K (chị gái K 13 tuổi), sống chung với bà nội già yếu, đau ốm thường xuyên.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.T

Thương cảm trước hoàn cảnh cháu K, ông Văn đã sử dụng 3 triệu đồng tiền cá nhân để động viên cháu. Đồng thời, ông Văn đề nghị lãnh đạo địa phương tổ chức biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm, mưu trí của cháu K; kịp thời lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Ngoài ra, ông Văn cũng yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với nhà trường xem xét, có phương án hỗ trợ để cháu K có điều kiện học tập tốt nhất. "Dù khó khăn đi nữa thì cháu vẫn phải học tập thật tốt, vươn lên nghịch cảnh để sau này trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội" - ông Văn nói.