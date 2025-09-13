Người phụ nữ kể lúc bị kẻ sát hại 4 người ở Đắk Lắk kề dao vào cổ cướp xe máy 13/09/2025 21:20

(PLO)- Khi bị kẻ sát hại bốn người trong gia đình ở Đắk Lắk kề dao vào cổ cướp xe máy, một phụ nữ đã bình tĩnh xử lý, may mắn thoát nạn.

Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy.

Thuận là nghi can sát hại bốn người trong gia đình vợ chưa cưới ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Bà C kể giây phút bị Nguyễn Nam Đại Thuận kề dao vào cổ khống chế, cướp xe máy. Ảnh: T.H

Theo bà C, khoảng 6 giờ ngày 13-9, bà chạy xe máy trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk thì bị một người đàn ông (sau này bà C mới biết là Thuận-PV) lao từ trong vườn cà phê ra chặn đường, dùng dao kề cổ khống chế, cướp xe máy.

Trước tình thế nguy hiểm, bà C vẫn bình tĩnh, bảo Thuận cứ lấy xe máy, nhưng để lại túi xách cho bà.

Khi thấy Thuận tiến lại gần xe máy, không để ý mình, bà C nhanh trí đạp mạnh vào xe khiến cả xe và Thuận té xuống đường.

Cũng theo bà C, khi Thuận lúi húi dựng xe lên, bà C nhặt một vật cứng dưới đường đánh mạnh vào lưng kẻ cướp. Tuy nhiên, Thuận vẫn dựng được xe máy lên. Lo sợ Thuận phản công, bà C nhanh chân bỏ chạy, hô hoán. Tuy nhiên, lúc đó đường vắng, không có ai hỗ trợ bà.

Bà C bị thương ở chân khi giằng co với Thuận. Ảnh: T.H

Theo lời bà C, lúc giằng co với Thuận, bà đã bị thương ở chân, phải đến bệnh viện khâu năm mũi.

Về sau, qua các phương tiện truyền thông, bà mới biết người cướp xe của mình là Nguyễn Nam Đại Thuận, kẻ đã sát hại bốn người trong gia đình ở phường Thành Nhất nên bà C lập tức trình báo công an.

Bà C nói thêm là cảm thấy rất may mắn vì đã an toàn khi đối diện kẻ sát nhân.

Như PLO đã thông tin, ngày 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra các hành vi giết người, cướp tài sản.

Bị can Thuận tại công an. Ảnh: C.A

Rạng sáng cùng ngày, Thuận sát hại bốn người trong gia đình chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) khiến ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Trên đường chạy trốn sau khi gây án, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ; sau đó mặc áo chống nắng, cải trang thành phụ nữ bỏ trốn. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, công an bắt được Thuận tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.