Hung thủ khai nguyên nhân sát hại 4 người ở Đắk Lắk 13/09/2025 17:52

(PLO)- Tại cơ quan công an, bị can sát hại bốn người trong gia đình ở Đắk Lắk khai do cảm giác bị coi thường, mâu thuẫn tình cảm nên nảy sinh ý định giết người.

Ngày 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra các tội giết người, cướp tài sản.

Sát hại cả nhà vợ hờ vì nghĩ bị coi thường

Trước đó, Thuận đã ra tay sát hại bốn người trong gia đình vợ hờ khiến ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

Bị can Thuận tại công an. Ảnh: C.A

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi), Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Riêng cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H) bị thương nặng, trèo tường chạy thoát, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 13-9, Thuận mặc váy chống nắng, lẩn trốn lại khu vực đồi thông, thuộc phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận khai nhận, có quan hệ tình cảm với chị H.

Hai người cũng có một con gái chung hiện đã 3 tuổi. Tuy nhiên, gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm, chia tay.

Vẫn theo lời khai ban đầu của Thuận, ngoài mâu thuẫn tình cảm, Thuận có cảm giác bị chị H và gia đình xem thường vì không có nghề nghiệp ổn định, bị cho là ăn chơi lêu lổng nên nảy sinh ý định giết người.

Tối 12-9, Thuận mang theo một chiếc búa đóng đinh, một con dao bầu và một con dao thái lan từ nhà đi đến nhà chị H để gây án.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.T

Sau khi sát hại các thành viên trong gia đình chị H, Thuận đã cướp một xe máy, một điện thoại di động của người dân, cải trang thành phụ nữ để tẩu thoát nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Từng ra mắt gia đình nhưng chưa đám cưới

Theo lời hàng xóm của chị H, Thuận từng sống chung với chị H và có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Dù Thuận từng sinh sống tại địa phương nhưng người này xăm trổ, mặt mày hung dữ, ít nói nên ít khi bà con tiếp xúc, nói chuyện.

Chiếc thang sắt giúp cháu Phát leo tường trốn thoát. Ảnh: T.T

"Thuận và chị H có làm lễ ra mắt gia đình, kiểu như đám hỏi chứ chưa cưới xin gì. Chúng tôi cũng không nói chuyện với Thuận vì người này lầm lì, ít nói", hàng xóm kể.

Vẫn lời hàng xóm, khi còn sống chung với chị H, Thuận thường đi về khuya. Lúc đó, chị H đã đóng cổng nên nhiều lần Thuận leo rào hàng xóm để vào cửa sau, gây phiền hà cho xóm giềng.

Thời gian gần đây, gia đình chị H không cho Thuận ở chung nhà. Chị H cũng chia tay Thuận. Vì vậy, Thuận đã nhiều lần tìm đến gây sự, yêu cầu nói chuyện nhưng bị từ chối. Có lần đến nhà chị H, Thuận đã mang theo dao.

Vẫn theo hàng xóm, cứ mỗi lần Thuận về thì lại xảy ra cãi vã, xô xát với gia đình chị H. Vì vậy, xóm giềng đã quen với tiếng ồn lúc nửa đêm phát ra từ gia đình chị H.

Thuận tại thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Rạng sáng 13-9, khi nghe tiếng la hét, hàng xóm vẫn nghĩ đó là xô xát bình thường, không ai nghĩ đến việc Thuận máu lạnh, xuống tay sát hại bốn người trong nhà vợ.

“Khoảng hơn 0 giờ, tôi có nghe tiếng la hét ở nhà H nhưng cứ nghĩ là họ đánh nhau như những lần trước. Không ngờ Thuận lại máu lạnh, ra tay giết người”, một hàng xóm nói.

Như PLO đã thông tin khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao đâm chém khiến ba người tử vong, một người bị thương.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ và mặc áo chống nắng, cải trang thành phụ nữ. Khoảng 8 giờ 31 ngày 13-9, công an đã bắt được Thuận tại khu vực phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.