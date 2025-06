Uống bia từ sáng, đến tối thì bị CSGT xử phạt khi chạy xe 28/06/2025 09:18

TP.HCM: Uống bia từ sáng, tối vẫn bị CSGT xử phạt vì có nồng độ cồn.

Tối 27-6, Đội CSGT Phú Lâm, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra chuyên đề tại khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc, quận Bình Tân.

Khoảng 20 giờ, tổ công tác phát hiện ông L.R.Y (57 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy trên đường Lê Đức Anh (hướng quận 12 đi quận Bình Tân) có dấu hiệu không tỉnh táo nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy ông Y có nồng độ cồn là 0,111 mg/lít khí thở. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này. Với mức vi phạm trên, ông Y sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên GPLX.

CSGT làm việc với ông LRY. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PV, ông Y cho biết ông điều khiển xe máy từ tỉnh Tây Ninh lên TP.HCM để đi làm. Theo lời kể, ông đã uống bia cùng người thân lúc 9 giờ sáng cùng ngày, sau đó nghỉ trưa, đến tối mới điều khiển xe lên TP.

“Tôi không nghĩ uống bia buổi sáng mà đến tối vẫn còn nồng độ cồn. Sau lần này tôi sẽ không bao giờ nhậu nữa”, ông Y cam kết.

Tiếp đó, 15 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một người đàn ông khác điều khiển xe máy có dấu hiệu say xỉn nên mời về chốt làm việc. Qua kiểm tra, người này có nồng độ cồn lên đến 1,266 mg/lít khí thở, vượt hơn ba lần mức vi phạm kịch khung.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn vượt mức vi phạm kịch khung và không chấp hành việc cung cấp thông tin cá nhân để lập biên bản. Ảnh: PHẠM HẢI.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành việc cung cấp thông tin cá nhân để lập biên bản. Ngoài ra, người này cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân. CSGT đã phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa B mời người vi phạm về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng cũng kiểm tra hàng chục tài xế ô tô lưu thông qua trạm thu phí nhưng không phát hiện vi phạm.

Theo đại diện Đội CSGT Phú Lâm, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn.